İŞKUR, işbaşı eğitim programları ile para dağıtıyor! İŞKUR'un işbaşı eğitim programına katılan çalışanlara günlük 327 TL ödeme yapılacak! İşte, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları başvuru sayfası







İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR'a kayıtlı meslek sahibi olmamak,

15 yaşından büyük olmak,

İşveren kişilerin birinci veya ikinci derece kan hısmı ya da eşi olmamak,

emekli olmamak,

Programa başlanılan günden önceki bir yıl içinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası kapsamında yer alan işyerlerinde sigorta bulunmaması,

Kurum tarafından aynı meslek için düzenlenen kurs ya da programın mevcut olmaması,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak şartlarının karşılanması gereklidir.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI NE KADAR SÜRÜYOR?







İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILANLARA NE KADAR ÜCRET VERİLİYOR?

İş arayan kişiler için günlük 327,18 TL, öğrenciler için günlük 245,38 TL, işsizlik maaşı alan kişiler için günlük 163,59 TL,

Geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen mesleklerin düzenlediği programlarda katılımcılar için günlük 359,90 TL ödeme yapılmaktadır.

Genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi kurum tarafından program boyunca karşılanmaktadır.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kayıtlı çalışmayan kişilerin iş tecrübesi edinmesi ve çeşitli yerlerde istihdam edilme ihtimalinin yükseltilmesine yardımcı olmak amacıyla işbaşı eğitim programları düzenliyor.Ek olarak, ikiden çok mesleki kurs ya da hizmet içi eğitim programından faydalanılamaz ve kurs ve programlardan faydalanan toplam kişi sayısı üçten fazla olamaz.Programlar haftada 6 günden fazla olmayacak şekilde günde minimum 5 saat, maksimum 8 saat ve haftada maksimum 45 saat olacak şekilde planlanabilmektedir. Programın süresi bilişim ve imalat yerleri ve profesyonel kişiler için maksimum 6 ay, farklı sektörler için ise maksimum 3 aydır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanları ve kodlama gibi mevcut ve geleceğin meslekleri olarak kabul gören alanlarda 18-29 yaş arasında olan gençler için özel hizmet içi eğitim programlarının süresi maksimum 9 ay olmaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler için program, en az MEB hayat boyu öğrenme modülleri ya da üniversite eğitim modülleri en az süre ile düzenlenmektedir. Bu program günde minimum 5 saat, maksimum 8 saat, haftada 6 gün, haftada 45 saat ve 240 günden çok olmayacak şekilde tasarlanmıştır.İşbaşı eğitim programlarına katılım sağlayan kişilere, programa fiilen katıldıkları günler baz alınarak;İşbaşı eğitim programlarına başvuru şartlarını karşılayan herkes, İŞKUR-E şubesi üzerinden 81 şehrin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve hizmet merkezlerinden başvuruda bulunabilmektedir.