









İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA HEM MAAŞ HEM DE DENEYİM FIRSATI VERİYOR







İŞKUR işi olmayana para dağıtacak! 18-30 yaş arasındaysanız başvurular açık: Asgari ücret kadar... İşkur gençler ve bir çok vatandaş için inanılmaz bir fırsat sunuyor. Bu fırsat iş arayan, mesleki olarak kendilerini geliştirmek isteyen gençlere veriliyor. İŞKUR üzerinden mesleki deneyim kazanmak için verilen kurslar sayesinde kişiler hem tecrübe, hem beceri hem de para kazanabiliyor. İş başı eğitim programı kapsamında verilen bu eğitimler oldukça ilgi çekiyor. 18 ve 29 yaş aralığındaki herkes başvurabilir. İşte detaylar...İşkur iş başı eğitim programı kapsamında vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. İş başı eğitim programına başvuran adaylara 359 TL günlük ücret veriliyor. Bu ücretin yanında aynı zamanda kişiler mesleki olarak da deneyim kazanmış bulunuyor. Fakat bu kurs programına başvurmanın bir takım şartları bulunuyor. İşte o şartlar...İŞKUR ödemelerinden faydalanabilmek için 18 yaşını bitirmiş olmanız gerekmektedir. Yani bu kurs programına başvuracak kişilerin 18 ve 29 yaş aralığında olması gerekiyor. Bulunduğunuz şehirde kurs programları için ilan açılmış olması, daha önce o pozisyonda bir ay bile olsa çalışmamış olmanız yani hiç tecrübeniz olmaması gerekiyor. İş arayanlar için oldukça cazip edici bir istihdam fırsatı olan bu programlar sayesinde kişiler günde 359 TL para kazanabiliyor. Bulunduğunuz ilde buna benzer kurs programları açılmış ise ve 1 aylık tecrübeniz bile yoksa başvuruda bulunabilirsiniz. Hem para kazanıp hem de mesleki olarak deneyim fırsatı veren bu programdan yararlanabilirsiniz. Mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programı kapsamında yapacağınız başvurularınız için 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri üzerinden ya da İŞKUR E-Şube üzerinden başvuru yapabileceksiniz.