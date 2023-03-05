İŞKUR sistemine kayıtlı olan ya da bir işte çalışmayan kişilere iş tecrübe edinmeleri adına başlatılan programdan kurum ve kuruluşlarda istihdam sağlanıyor. Günlük olarak kayıt yaptıranlara 327 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. İŞKUR işbaşı eğitim programları hazırlayarak işverene ve mesleği olmayan kayıtlı üyelere kolaylık imkanı sundu. İşte, İŞKUR işbaşı eğitim alıp verilen ücretlere ilişkin detaylar...
Finans
05 Mart 2023 - 20:45
İŞKUR işsizlere kesenin ağzını açtı! Kayıt yaptıranlar her gün 328 TL para alacak!
İş arayanlara İŞKUR tarafından müjdeli haber geldi. İŞKUR işbaşı eğitim programıyla beraber işveren firmaları veya şirketlere ihtiyaç duyulduğu kadar işgücü imkanı sunmaya devam ederken kayıt yaptıran herkese 328 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.
Finans
05 Mart 2023 - 20:45