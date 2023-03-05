Finans
05 Mart 2023 - 20:45

İŞKUR işsizlere kesenin ağzını açtı! Kayıt yaptıranlar her gün 328 TL para alacak!

İş arayanlara İŞKUR tarafından müjdeli haber geldi. İŞKUR işbaşı eğitim programıyla beraber işveren firmaları veya şirketlere ihtiyaç duyulduğu kadar işgücü imkanı sunmaya devam ederken kayıt yaptıran herkese 328 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.

Finans
05 Mart 2023 - 20:45
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İŞKUR işsizlere kesenin ağzını açtı! Kayıt yaptıranlar her gün 328 TL para alacak!
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İŞKUR sistemine kayıtlı olan ya da bir işte çalışmayan kişilere iş tecrübe edinmeleri adına başlatılan programdan kurum ve kuruluşlarda istihdam sağlanıyor. Günlük olarak kayıt yaptıranlara 327 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. İŞKUR işbaşı eğitim programları hazırlayarak işverene ve mesleği olmayan kayıtlı üyelere kolaylık imkanı sundu. İşte, İŞKUR işbaşı eğitim alıp verilen ücretlere ilişkin detaylar...

İŞBAŞI PROGRAMLARINA KATILIM

İş bulmak için İŞKUR tarafından başlatılan eğitim programlarında hem iş imkanı sağlanırken aynı zamanda cebinize de 327 TL para girmektedir. 15 yaşından büyük olan herkesin katılabileceği bu programlar için İŞKUR işbaşı eğitim programına başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda bu programdan yararlanabilmek için işverenin kayıtlı üyenin birinci derece yakını olmaması şartına dikkat ediliyor.



İŞKUR işbaşı eğitim

İŞKUR İŞBAŞI PROGRAMI NE KADAR SÜRÜYOR?

İŞKUR tarafından başlatılan işbaşı eğitim programı kişilerin katılımıyla doğru orantılı olarak devam ederken haftanın 6 günü en az 5 saat ve en fazla 8 saat olarak eğitim görülürken haftada 45 saat olarak belirlendi. Bu eğitimi başarılı tamamlayan herkese ise 327 TL ödeme yapılacaktır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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