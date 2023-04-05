İŞKUR kapılarını işsizlere açtı! 81 ilde KPSS'siz personel alımı başlıyor: 18 yaşını dolduranlara başvurular açıldı

İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre, 24 bin 932 işçi alımı için başvurular başlamıştır. İş başvurusu yapmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Başvuru işlemleri sırasında adayların, özgeçmişlerini ve ilgili belgelerini eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Başvuruların incelenmesi sonrasında uygun adaylar mülakata çağrılacaktır.
Sonuç olarak, İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre 24 bin 932 işçi alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların ilgili şartları taşıması ve başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde yapmaları gerekmektedir.
KPSS ŞARTI ARANMIYOR
İŞKUR, hem özel sektör hem de kamu kurumları adına birçok ilan duyurusu yaparak işsizlik oranını azaltmayı hedefliyor. Son ilanında ise 24 bin 932 beden işçisi alınacağı duyuruldu ve başvuru şartları açıklandı. İş başvurusu yapacak kişilerin en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ilan edilen pozisyona uygun olmaları, 18 yaşından büyük olmaları, herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmaları, sabıka kayıtlarının olmaması gibi kriterler de aranmaktadır. Başvurular İŞKUR resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. İş başvurusu yapmak isteyenlerin öncelikle İŞKUR resmi web sitesine üye olmaları gerekmektedir. Daha sonra, "İş Arayan" bölümüne giriş yaparak açık iş ilanlarından ilgili işi seçerek başvuru yapabilirler. İŞKUR aracılığıyla başvuru oldukça kolay. İlan için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR sayfasına üye girişi yaparak özlük bilgilerini doldurmalıdır. Başvuru sırasında T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılabilir veya E-Devlet şifresi ile giriş yapılabilir. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
adresine gidilerek "Beden İşçisi" yazılmalı ve ilgili ilanlar görüntülenmelidir. İlan detayları görüntülendikten sonra, başvuru işlemleri kolaylıkla tamamlanabilir. Başvuruların onaylanması için tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi ve başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.
ARANAN ŞARTLAR NELER?
İŞKUR tarafından yayımlanan beden işçisi alım ilanı için aranan şartlar şu şekildedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak En az ilköğretim mezunu olmak 18-45 yaş aralığında olmak Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak Başvuru yapılacak ilana göre B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (bazı ilanlarda zorunlu olabilir) Toplamda 24 bin 932 kişi alınacak ve bu sayıya göre boş kontenjanlar şu şekildedir: 22 bin 728 Beden İşçisi (Genel) 316 Beden İşçisi (İnşaat) 1.387 Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 501 Beden İşçisi (Temizlik)