İŞKUR 12 bin TL maaşla 99.700 kişinin işe alınacağı bilgisini paylaştı. Her gün yüzlerce farklı iş fırsatını sitesinde paylaşan İŞKUR iş arayanları mutlu edecek bir duyuruda bulundu. Aranan pozisyonlar, beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, şöför, memur, teknisyen, hemşire, operatör, imalat ustası, aşçı, bakım uzmanı, arşivci, bahçivan, bilgisayar teknisyeni, öğretmen, depo elemanı, CNC programcısı gibi özel sektörde ihtiyaç duyulan birbirinden farklı pek çok farklı görevi kapsıyor.
GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 01:40
İŞKUR KPSS Şartsız işçi alımını açıkladı
İŞKUR 12 bin TL maaşla 99.700 kişinin işe alınacağı bilgisini paylaştı. Her gün yüzlerce farklı iş fırsatını sitesinde paylaşan İŞKUR iş arayanları mutlu edecek bir duyuruda bulundu.
GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 01:40
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir