İŞKUR KPSS Şartsız işçi alımını açıkladı













Özel sektördeki ihtiyaç karşılanacak

İŞKUR 12 bin TL maaşla 99.700 kişinin işe alınacağı bilgisini paylaştı. Her gün yüzlerce farklı iş fırsatını sitesinde paylaşan İŞKUR iş arayanları mutlu edecek bir duyuruda bulundu. Aranan pozisyonlar, beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, şöför, memur, teknisyen, hemşire, operatör, imalat ustası, aşçı, bakım uzmanı, arşivci, bahçivan, bilgisayar teknisyeni, öğretmen, depo elemanı, CNC programcısı gibi özel sektörde ihtiyaç duyulan birbirinden farklı pek çok farklı görevi kapsıyor.Özel sektörde ihtiyaç duyulan istihdamı sağlamak adına 99.700 kişilik boşluğu doldurmak amaçlı yayınlanan ilanlara İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kolayca ulaşabilir, başvurularınızı sağlayabilirsiniz. Üstelik bu pozisyonlar için herhangi bir şekilde KPSS şartı aranmamakta bilgisini de paylaşalım.