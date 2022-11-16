GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 01:40

İŞKUR KPSS Şartsız işçi alımını açıkladı

İŞKUR 12 bin TL maaşla 99.700 kişinin işe alınacağı bilgisini paylaştı. Her gün yüzlerce farklı iş fırsatını sitesinde paylaşan İŞKUR iş arayanları mutlu edecek bir duyuruda bulundu.

GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 01:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İŞKUR KPSS Şartsız işçi alımını açıkladı


İŞKUR 12 bin TL maaşla 99.700 kişinin işe alınacağı bilgisini paylaştı. Her gün yüzlerce farklı iş fırsatını sitesinde paylaşan İŞKUR iş arayanları mutlu edecek bir duyuruda bulundu.

Aranan pozisyonlar, beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, şöför, memur, teknisyen, hemşire, operatör, imalat ustası, aşçı, bakım uzmanı, arşivci, bahçivan, bilgisayar teknisyeni, öğretmen, depo elemanı, CNC programcısı gibi özel sektörde ihtiyaç duyulan birbirinden farklı pek çok farklı görevi kapsıyor.



kpss şartsız işçi alımı işkur

Özel sektördeki ihtiyaç karşılanacak

Özel sektörde ihtiyaç duyulan istihdamı sağlamak adına 99.700 kişilik boşluğu doldurmak amaçlı yayınlanan ilanlara İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kolayca ulaşabilir, başvurularınızı sağlayabilirsiniz. Üstelik bu pozisyonlar için herhangi bir şekilde KPSS şartı aranmamakta bilgisini de paylaşalım.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
TÜİK, üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı: Verilerde işsizlik oranı 0,7 puan azaldı!
TÜİK, üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı: Verilerde işsizlik oranı 0,7 puan azaldı!
E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük kolaylık!
E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük kolaylık!
KYK başvurularında son gün 17 Kasım
KYK başvurularında son gün 17 Kasım
Patronun çalışanın iş telefonundaki mesajları okuması hak ihlali
Patronun çalışanın iş telefonundaki mesajları okuması hak ihlali
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali adasına gitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali adasına gitti!
Son Haberler
Çin'de yoğun Covid karantinaları vatandaşları 'isyan ettirdi'
Çin'de yoğun Covid karantinaları vatandaşları 'isyan ettirdi'
İklim aktivistleri müzedeki ünlü tabloyu siyaha boyadı
İklim aktivistleri müzedeki ünlü tabloyu siyaha boyadı
Asena'nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı
Asena'nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı
Rusya Polonya'da bir köyü vurdu iddiası
Rusya Polonya'da bir köyü vurdu iddiası
Mane dünya kupasında ilk maçları kaçıracak
Mane dünya kupasında ilk maçları kaçıracak
Koop Bakkal başvurusu nasıl yapılır? Koop bakkal projesi başvuru şartları
Koop Bakkal başvurusu nasıl yapılır? Koop bakkal projesi başvuru...
Güzel Günler dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Güzel Günler dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Dilek Ertek kimdir, nereli? Dilek Ertek hakkında merak ettikleriniz
Dilek Ertek kimdir, nereli? Dilek Ertek hakkında merak ettikleriniz
Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Kuş Uçuşu 2. sezon yayın tarihi
Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Kuş Uçuşu 2....
Öğretmenlere 3 yeni sınav görevi
Öğretmenlere 3 yeni sınav görevi
Bu akşam dizilerin yeni bölümleri neden yok?
Bu akşam dizilerin yeni bölümleri neden yok?
Fenerbahçe'nin transferde kasası dolacak! Miguel Crespo için Tottenham talip oldu
Fenerbahçe'nin transferde kasası dolacak! Miguel Crespo için Tottenham...
Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeye başladı
Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin...
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim
AUZEF soruları açıklandı mı? AUZEF sınav soruları nereden nasıl öğrenilir? 2022 AUZEF soruları ve cevapları
AUZEF soruları açıklandı mı? AUZEF sınav soruları nereden nasıl...