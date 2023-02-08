KAMU PERSONELİ
08 Şubat 2023 - 09:00

İŞKUR KPSS'siz 9000 TL maaşla bu meslekleri yapan personeller alacak

İŞKUR personel alımı Şubat 2023'te başlayacak. Özel ve kamuya ait tesislerde 9000 TL maaşla hem silahlı hem de güvenlik görevlisi, temizlikçi ve şoför alımı yapılacaktır.

KAMU PERSONELİ
08 Şubat 2023 - 09:00
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İŞKUR KPSS'siz 9000 TL maaşla bu meslekleri yapan personeller alacak
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Türkiye genelinde vatandaşlarının özel sektörde ve kamuda istihdamına aracılık eden İŞKUR, 2023 yılında eleman alımı yapmayı planlıyor. Şubat ayında işe alınacak olan personeler ise ağırlıklı olarak güvenlik görevlileri, temizlikçiler ve şoförler olacak. Başvurmak için en az lise diplomasına sahip olmalısınız. KPSS şartı olmayan pozisyonlar için en az 9000 TL maaş taahhüt edilmektedir. İŞKUR, geçen yıl 65.000 kişiyi istihdam etmişti. Bu yıl binlerce istihdam bekleniyor.

İŞKUR KPSS'siz 9000 TL maaşla personeller alacak

İŞKUR TYP BAŞVURU DETAYLARI



TYP (Toplum Yararına Programlar) afetten salgın hastalığa ve ayrıca acil durumlara kadar mücbir sebepler nedeniyle işini kaybetmiş kişilerin çalışma kurallarını ve çalışma kurallarını korumaya yönelik programdır.

İŞKUR TYP Yönetim Kurulu, MEB üyesi okullar için güvenlik görevlisi ve temizlikçi alımı yapmaktadır. İŞKUR'un ilanları, 16 şehirde 15.835 çalışanı istihdam etmek için eyaletleri, okulları ve kotaları yayınlamaktadır. Satın alma başvuruları birçok eyalette 20 Ocak'ta başladı.

İŞKUR'un açmış olduğu ilanlar çerçevesinde 2023 başvuru sürecine katılan adayların öncelikle İŞKUR web sitesinde iş arayan olarak kaydolmaları ve burada özgeçmişinizi oluşturmanız gerekir. İŞKUR 2023 işe alım sürecinde başvurular online olarak yapılmaktadır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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