KAMU PERSONELİ
21 Ocak 2023 - 16:38

İŞKUR o kadroları tek tek açıkladı! İş arayan binlerce kişiye yeni kapı aralandı! 8.500-14.000 Bin TL maaşla 97 Bin işçi, personel ve memur alımı yapacak! Başvuruda acele eden işi kapar!

İŞKUR’dan işsiz vatandaşları sevindirecek açıklamalar üst üste geldi! Ülke genelinde çalıştırmak üzere 97 bini aşkın işçi, personel ve memur alımlarının olacağı belirtildi. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

KAMU PERSONELİ
21 Ocak 2023 - 16:38
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İŞKUR o kadroları tek tek açıkladı! İş arayan binlerce kişiye yeni kapı aralandı! 8.500-14.000 Bin TL maaşla 97 Bin işçi, personel ve memur alımı yapacak! Başvuruda acele eden işi kapar!
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Türkiye İş Kurumu resmi sitesinde son dakika açıklamaları art arda geldi. İş arayan vatandaşlara müjde verildi. Yapılmış olan açıklamalarda Türkiye genelinde 97 bini aşkın işçi personel ve memur alımlarının gerçekleşeceğine değinildi. İşte detaylar…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İŞKUR personel alımı için başvuruda bulunacak olanların aşağıda yer alan şartlara sahip olması gerekiyor:



T.C vatandaşı olması,

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunacağı görevi yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması,

Kadronun arzu ettiği işlere yatkın olan,

Kadronun arzu ettiği mezuniyet şartına sahip olması gerekiyor.

işkur

İŞKUR KPSS'SİZ 84 BİN 588 PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR

Beden İşçisi (Genel) 16633

Temizlik Görevlisi 2704

Satış Danışmanı / Uzmanı 1964

Makineci (Dikiş) 1710

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1628

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1535

Ön Muhasebeci 1436

Ambar/Depo Görevlisi 1409

Konfeksiyon İşçisi 1363

Garson (Servis Elemanı) 1178

Şoför-Yük Taşıma 999

Paketleme İşçisi 881

Büro Memuru (Genel) 809

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 762

Elektrikçi (Genel) 746

Forklift Operatörü 705

CNC Torna Tezgahı Operatörü 653

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 597

Aşçı 587

Kasiyer 554

Reyon Görevlisi 549

Bulaşıkçı (Stevard) 537

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 464

Kalite Kontrolcü 439

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 420

Makine Mühendisi 419

Mekanik Bakım Onarımcısı 419

Sevkiyat Görevlisi 417

Beden İşçisi (Temizlik) 412

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 405

Metal Mamuller Montaj İşçisi 404

Depo Sevkiyat Sorumlusu 387

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 377

Ayakkabı İmalatçısı 363

Aşçı Yardımcısı 362

Muhasebeci 360

Elektrik Teknisyeni 348

CNC Freze Tezgahı Operatörü 347

Kamyon Şoförü 342

Satış Temsilcisi / Plasiyer 340

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 322

Tır-Çekici Şoförü 313

Pazarlamacı 303

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 293

Muhasebe Meslek Elemanı 291

Kurye 288

Servis Komisi 281

Hemşire 280

Mutfak Görevlisi 267

Depo İşçisi (Elleçleme) 264

Şoför (Yolcu Taşıma) 250

Perakende Satış Elemanı (Gıda) 241

Sekreter 235

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 221

Market Elemanı 220

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 220

Mobilya Montajcısı 219

Elektrik-Elektronik Teknisyeni 216

Ütücü 212

Elektrik Teknikeri 210

Mobilyacı 206

Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 205

Düz Dikiş Makineci 205

Deri Konfeksiyon Makinecisi 201

Makine Montajcısı 194

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 192

Teknik Ressam 191

Marangoz 189

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 187

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 179

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 177

Ahşap Mobilya İmalatçısı 176

Diğer Sağlık Personeli 176

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 176

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 176

CNC Lazerle Kesme Operatörü 175

Çelik Kaynakçısı 173

Mermer İşçisi 173

Makine Bakımcı 172

Beden İşçisi (İnşaat) 171

Danışma Memuru 171

Makine Teknikeri 171

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 170

Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 170

İnşaat İşçisi 166

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 165

Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 165

Makine Montaj İşçisi 165

Terzi 164

Ahşap Mobilya İmalat Ustası 163

Teknik Servis Elemanı 163

Sosyal Medya Uzmanı 162

Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 161

Kasap 159

Mobilya Döşeme İşçisi 159

Proses İşçisi 159

Büro İşçisi 157

İŞKUR İLE 4521 KAMU MEMUR ALIMI

İŞKUR 'Kamu Memur Alım' ilanlarına dair açılan sayfa üzerinde yayınlanan ilanlara göz gezdirdiğinizde KPSS ve KPSS'siz 4521 memur ve personel alımlarının olacağı görülmektedir.

İŞKUR İLE BELEDİYELERE KPSS'SİZ 2.111 PERSONEL ALIMI

Belediyelerdeki eksikliğin giderilmesi amacıyla İŞKUR ile KPSS'siz personel alımları yapılacak.

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