İŞKUR o kadroları tek tek açıkladı! İş arayan binlerce kişiye yeni kapı aralandı! 8.500-14.000 Bin TL maaşla 97 Bin işçi, personel ve memur alımı yapacak! Başvuruda acele eden işi kapar!

Türkiye İş Kurumu resmi sitesinde son dakika
açıklamaları art arda geldi. İş arayan vatandaşlara müjde verildi. Yapılmış olan açıklamalarda Türkiye genelinde 97 bini aşkın işçi personel ve memur alımlarının gerçekleşeceğine değinildi. İşte detaylar…
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İŞKUR personel alımı için başvuruda bulunacak olanların aşağıda yer alan şartlara sahip olması gerekiyor:
T.C vatandaşı olması, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması, Başvuruda bulunacağı görevi yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması, Kadronun arzu ettiği işlere yatkın olan, Kadronun arzu ettiği mezuniyet şartına sahip olması gerekiyor.
İŞKUR KPSS'SİZ 84 BİN 588 PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR
Beden İşçisi (Genel) 16633 Temizlik Görevlisi 2704 Satış Danışmanı / Uzmanı 1964 Makineci (Dikiş) 1710 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1628 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1535 Ön Muhasebeci 1436 Ambar/Depo Görevlisi 1409 Konfeksiyon İşçisi 1363 Garson (Servis Elemanı) 1178 Şoför-Yük Taşıma 999 Paketleme İşçisi 881 Büro Memuru (Genel) 809 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 762 Elektrikçi (Genel) 746 Forklift Operatörü 705 CNC Torna Tezgahı Operatörü 653 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 597 Aşçı 587 Kasiyer 554 Reyon Görevlisi 549 Bulaşıkçı (Stevard) 537 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 464 Kalite Kontrolcü 439 Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 420 Makine Mühendisi 419 Mekanik Bakım Onarımcısı 419 Sevkiyat Görevlisi 417 Beden İşçisi (Temizlik) 412 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 405 Metal Mamuller Montaj İşçisi 404 Depo Sevkiyat Sorumlusu 387 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 377 Ayakkabı İmalatçısı 363 Aşçı Yardımcısı 362 Muhasebeci 360 Elektrik Teknisyeni 348 CNC Freze Tezgahı Operatörü 347 Kamyon Şoförü 342 Satış Temsilcisi / Plasiyer 340 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 322 Tır-Çekici Şoförü 313 Pazarlamacı 303 Turizm Ve Otelcilik Elemanı 293 Muhasebe Meslek Elemanı 291 Kurye 288 Servis Komisi 281 Hemşire 280 Mutfak Görevlisi 267 Depo İşçisi (Elleçleme) 264 Şoför (Yolcu Taşıma) 250 Perakende Satış Elemanı (Gıda) 241 Sekreter 235 CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 221 Market Elemanı 220 Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 220 Mobilya Montajcısı 219 Elektrik-Elektronik Teknisyeni 216 Ütücü 212 Elektrik Teknikeri 210 Mobilyacı 206 Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 205 Düz Dikiş Makineci 205 Deri Konfeksiyon Makinecisi 201 Makine Montajcısı 194 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 192 Teknik Ressam 191 Marangoz 189 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 187 Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 179 Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 177 Ahşap Mobilya İmalatçısı 176 Diğer Sağlık Personeli 176 Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 176 Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 176 CNC Lazerle Kesme Operatörü 175 Çelik Kaynakçısı 173 Mermer İşçisi 173 Makine Bakımcı 172 Beden İşçisi (İnşaat) 171 Danışma Memuru 171 Makine Teknikeri 171 Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 170 Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 170 İnşaat İşçisi 166 Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 165 Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 165 Makine Montaj İşçisi 165 Terzi 164 Ahşap Mobilya İmalat Ustası 163 Teknik Servis Elemanı 163 Sosyal Medya Uzmanı 162 Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 161 Kasap 159 Mobilya Döşeme İşçisi 159 Proses İşçisi 159 Büro İşçisi 157
İŞKUR İLE 4521 KAMU MEMUR ALIMI
İŞKUR 'Kamu Memur Alım' ilanlarına dair açılan sayfa üzerinde yayınlanan ilanlara göz gezdirdiğinizde KPSS ve KPSS'siz 4521 memur ve personel alımlarının olacağı görülmektedir.
İŞKUR İLE BELEDİYELERE KPSS'SİZ 2.111 PERSONEL ALIMI
Belediyelerdeki eksikliğin giderilmesi amacıyla İŞKUR ile KPSS'siz personel alımları yapılacak.