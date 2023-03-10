İŞKUR sağlık personeli alımı yapacak... Yüksek maaşla çalışmak isteyenlere müjde! O hastanelerde işiniz hazır

Kamu kurumlarında ve özel sektörde iş arayan vatandaşlar, mevcut açık pozisyonları yakından takip ediyor. İŞKUR'un bu açıklamayı, herkesin yüzünü güldüren çeşitli pozisyonlardaki personel ilanları dikkat çekerken yaptı. Birçok kamu kurumu 2023 yılının ilk iki ayında personel alımı yaptı ancak bu kez Sağlık Bakanlığı 469 personel alımı yapacağını açıkladı. Detaylar haberimizde…
HASTANEDE YÜKSEK MAAŞLI ÇALIŞMAK İSTEYENLERE MÜJDE! BAKANLIK 469 KİŞİYE İSTİHDAM VERECEK!
İŞKUR sağlık personeli alımı yapacağını açıkladı. Bakanlık 469 kişiyi işe alacağını açıkladı. Hangi branşlardan alımlar yapılacak? İş alımında Kota sınırı var mı? İşte haberimizin devamı...
HASTANEDE ÇALIŞACAK PERSONEL ALIMLARI YAPILACAK
Geçen yıl Sağlık Bakanlığı 85 bin kontenjan açıldığını açıklamıştı. Duyuruyu, yıl sonuna doğru 42.500 işe alımın ilk atamaları izledi. İkinci tarih ise henüz bilinmiyor. Bu konudaki aday araştırmaları ivme kazandı. Sağlık Bakanlığı ikinci atamayla ilgili açıklama yapmazken İŞKUR'un açıkladığı işe alımlar yoğun ilgi gördü. Ülkemizde işsizlik oranını düşürmede oldukça başarılı olan İŞKUR, iş arayanlara umut olmak için mart ayı işe alım ilanlarını yeniledi. Sağlık sektöründeki alımları izleyen vatandaşları sevindirecek bir haber
var. Türkiye genelinde 469 açık kontenjan olduğu açıklandı. Sağlık çalışanı alımının çeşitli eyaletlerde gerçekleşeceği açıklandı. Önemli duyurular da vardı. İş başvurularında KPSS şartı aranmadığı açıklandı ancak maaşlarının yüksek olduğu belirtildi.
HASTANEYE ALINACAK PERSONELLER İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?
İŞKUR tarafından yayınlanan 469 sağlık çalışanının istihdamı iş arayan vatandaşların dikkatini çekti. Söz konusu satın alma işleminin ayrıntıları sizden istenecektir. Nasıl başvurulacağına ve ne zaman işe alınacağına dair araştırmalar ivme kazanıyor. Başvuruların İŞKUR Genel Müdürlüğü veya İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı açıklandı. Adayların İŞKUR sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir. Sistem üzerinden kaydını tamamlayan tüm adaylar sağlık veya diğer alanlarda iş başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca iş ilanlarını da sistem üzerinden sorgulayabilirsiniz. Aynı ekrandan online başvuru da yapabilirsiniz. Peki, bu personel alımına başvurmak ister misiniz?