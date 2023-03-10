İŞKUR TYP başvuruları açıldı! Bu işleri yapacak tam 50 bin personel alımı yapılacak: İşte şartlar







İŞKUR TYP ALIMLARI YAYIMLANDI







İş arayan insanlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları sık sık takip ediyor. Peki İŞKUR TYP alımları ne zaman olacak? Şartlar ne olacak? Alımlar hangi illerde yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre TYP alımları 20 bin 700 kişi olarak başlatılan personel sayısının 50 bine ulaşacağı öğrenildi. Deprem felaketinden sonra birçok kuruluşun ihtiyacı olan TYP alımları birçok ilde yapılacak. Yaşanan deprem felaketi 11 ili derinden etkilemiş ve birçok insan deprem bölgesine yardım amacıyla gönüllü olarak gitmişti. TYP alımlarıyla birlikte yapılan toplantı sonrasında bilinçli ve eğitimli birçok personelin yetiştirilmesi amacıyla ilanlar yayımlanmaya başladı. 18 yaşını geçen ve işsiz olan vatandaşlar bu ilanlara başvuru yapabilecek.TYP alımları şu illerde yapılacak; Edirne Merkez Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Burdur Merkez Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İzmit Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine alım yapılacak.