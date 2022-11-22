İŞKUR'u milyonluk zarara uğratanlara usulsüzlük operasyonu! Gözaltılar var..

İstanbul Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde ihbar ve elde edilen bilgilerin ardından; İŞKUR Genel Müdürlüğü'nde görev yapan memurların, ihale yoluyla düzenlenen işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programlarında, kursa katılmayanlara sahte belge ile ödeme ve bu şekilde olağandışı davranışlarda bulunduğu belirlendi. 2014-2018 yılları arasında kurum 20 milyon TL zarar etti. Tesis müfettişi tarafından incelendikten sonra hazırlanan raporda, ihalelerde usulsüzlüklerin yanı sıra ihale yolsuzluğu da yapıldığı belirlendi.
RÜŞVET ALINDIĞI DA TESPİT EDİLDİ
24 ayrı suça karışan 58 zanlıdan 21'inin İŞKUR çalışanı, 17'sinin şirket/kurum görevlisi, 13'ünün sahte stajyer, 7'sinin stajyer ve kaçak kimlik sağlayıcı olduğu anlaşıldı. Bu çerçevede sulh ceza adalet dairesi bugün 10 ilde eş zamanlı arama yaparak 58 zanlıyı tutuklama ve sergilere el koyma kararı aldı. Operasyon sonucunda 35 şüpheli tutuklandı.