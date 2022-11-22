GÜNDEM
22 Kasım 2022 - 12:23

İŞKUR'u milyonluk zarara uğratanlara usulsüzlük operasyonu! Gözaltılar var..

İŞKUR'da 2014-2018 yılları arasında ihale ile düzenlenen iş başı eğitim programlarında usulsüzlük yoluyla 20 milyon TL zarara neden olduğu söylenen 21'i İŞKUR çalışanı olmak üzere toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararI çıkarıldı. 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
22 Kasım 2022 - 12:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İŞKUR'u milyonluk zarara uğratanlara usulsüzlük operasyonu! Gözaltılar var..


İstanbul Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde ihbar ve elde edilen bilgilerin ardından; İŞKUR Genel Müdürlüğü'nde görev yapan memurların, ihale yoluyla düzenlenen işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programlarında, kursa katılmayanlara sahte belge ile ödeme ve bu şekilde olağandışı davranışlarda bulunduğu belirlendi. 2014-2018 yılları arasında kurum 20 milyon TL zarar etti. Tesis müfettişi tarafından incelendikten sonra hazırlanan raporda, ihalelerde usulsüzlüklerin yanı sıra ihale yolsuzluğu da yapıldığı belirlendi.

RÜŞVET ALINDIĞI DA TESPİT EDİLDİ

işkur usulsüzlük operasyonu

Soruşturma sonucunda haberleşmelerin dinlenme ihtimalinin ölçülmesinin ardından, yolsuzluk suçlarının aynı istikamette çok sayıda zanlı tarafından işlendiğini gösteren ses kayıtları tespit edildi. Sanıklar, tanıkların, müştekilerin ifadelerine, inceleme tutanaklarına, adli soruşturma tutanaklarına, verilen kararlara ve elde edilen delillere göre organize bir şekilde hareket etmiş; Sanıkların "suç kastıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "dolandırıcılık derecesinde dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "ihale dolandırıcılığı" suçlarından suçlu oldukları ortaya çıktı.



24 ayrı suça karışan 58 zanlıdan 21'inin İŞKUR çalışanı, 17'sinin şirket/kurum görevlisi, 13'ünün sahte stajyer, 7'sinin stajyer ve kaçak kimlik sağlayıcı olduğu anlaşıldı. Bu çerçevede sulh ceza adalet dairesi bugün 10 ilde eş zamanlı arama yaparak 58 zanlıyı tutuklama ve sergilere el koyma kararı aldı. Operasyon sonucunda 35 şüpheli tutuklandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Çorum Valisinin Erdoğan'ın fotoğrafını duvardan indirdiği iddia edildi! Çorum Valiliği jet açıklama yayınladı..
Çorum Valisinin Erdoğan'ın fotoğrafını duvardan indirdiği iddia edildi! Çorum Valiliği jet açıklama yayınladı..
120 bin kişi evini işini kurdu af bekliyor! Mahkumlara af çıkacak mı, infaz iyileştirmesi ne zaman çıkacak?
120 bin kişi evini işini kurdu af bekliyor! Mahkumlara af çıkacak mı, infaz iyileştirmesi ne zaman çıkacak?
Memur ve emekli maaşlarında hesaplamalar değişti: Yeni enflasyon hesapları ve refah payı tüm tahminler alt üst etti!
Memur ve emekli maaşlarında hesaplamalar değişti: Yeni enflasyon hesapları ve refah payı tüm tahminler alt üst etti!
Primleri yetmeyen EYT'liler nasıl emekli olacak?
Primleri yetmeyen EYT'liler nasıl emekli olacak?
Ev hanımları bu habere bayram edecek! PTT'den annelere 8 bin 540 TL nakdi yardım!
Ev hanımları bu habere bayram edecek! PTT'den annelere 8 bin 540 TL nakdi yardım!
Feci kazada ünlü oyuncunun eski eşi de yaşamını yitirdi! Tolga Güleryüz kimdir, eski eşi kim, kaç yaşındaydı?
Feci kazada ünlü oyuncunun eski eşi de yaşamını yitirdi! Tolga Güleryüz kimdir, eski eşi kim, kaç yaşındaydı?
Son Haberler
Çorum Valisinin Erdoğan'ın fotoğrafını duvardan indirdiği iddia edildi! Çorum Valiliği jet açıklama yayınladı..
Çorum Valisinin Erdoğan'ın fotoğrafını duvardan indirdiği iddia...
Belçika'da haftada 4 gün mesai dönemi bugün resmi olarak başladı!
Belçika'da haftada 4 gün mesai dönemi bugün resmi olarak başladı!
İslam Memiş'ten bomba tahmin! Gram altında bu kez rakam verdi: 50 lira birden artacak!
İslam Memiş'ten bomba tahmin! Gram altında bu kez rakam verdi: 50 lira...
WhatsApp paralı mı olacak? Teknoloji devinden ücret itirafı!
WhatsApp paralı mı olacak? Teknoloji devinden ücret itirafı!
Benzin grubunda 3. indirim sevinci: 1,16 TL indirim bu gece uygulanıyor!
Benzin grubunda 3. indirim sevinci: 1,16 TL indirim bu gece uygulanıyor!
Fatih Terim'den Dünya Kupası ve Lionel Messi sözleri! Terim, Messi hayranı olduğunu açıkladı
Fatih Terim'den Dünya Kupası ve Lionel Messi sözleri! Terim, Messi...
Ünlü şeflerin makarna sırrı belli oldu! Artık lezzetli makarnaları sizde kolayca yapacaksınız! Makarnaların lezzet sırrı açıklandı
Ünlü şeflerin makarna sırrı belli oldu! Artık lezzetli makarnaları...
Patatesi hiç böyle yediniz mi? Lezzetli patates topları ve çıtırları yiyenleri aşık ediyor
Patatesi hiç böyle yediniz mi? Lezzetli patates topları ve çıtırları...
24 Kasım öncesi öğretmenlere müjde! Bakan Özer açıkladı: Yüzde 30 indirimli olacak!
24 Kasım öncesi öğretmenlere müjde! Bakan Özer açıkladı: Yüzde...
Fenerbahçe'ye Alman stoper geliyor! Köln forması giyen Timo Hübers için görüşmeler başladı
Fenerbahçe'ye Alman stoper geliyor! Köln forması giyen Timo Hübers...
Japon yıldız Süper Lig'e gelebilir! Beşiktaş Takuma Asano transferi için harekete geçti
Japon yıldız Süper Lig'e gelebilir! Beşiktaş Takuma Asano transferi...
Galatasaray'da Patrick Van Aanholt krizi! Takımdan ayrılmak için istedikleri yönetimi şaşkına çevirdi
Galatasaray'da Patrick Van Aanholt krizi! Takımdan ayrılmak için istedikleri...
Halkbank 7000, Ziraat Bankası 13.000, Vakıfbank 15.000 TL dağıtıyor! Mutlaka şansınızı deneyin
Halkbank 7000, Ziraat Bankası 13.000, Vakıfbank 15.000 TL dağıtıyor!...
O bankaya güncelleme geldi promosyon zirveye çıktı! Son 8 gün
O bankaya güncelleme geldi promosyon zirveye çıktı! Son 8 gün
Merkez Bankası'ndan az önce duyuruldu! Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu!
Merkez Bankası'ndan az önce duyuruldu! Memur ve emekli maaş zam oranları...