İŞKUR'u milyonluk zarara uğratanlara usulsüzlük operasyonu! Gözaltılar var..







RÜŞVET ALINDIĞI DA TESPİT EDİLDİ











İstanbul Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde ihbar ve elde edilen bilgilerin ardından; İŞKUR Genel Müdürlüğü'nde görev yapan memurların, ihale yoluyla düzenlenen işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programlarında, kursa katılmayanlara sahte belge ile ödeme ve bu şekilde olağandışı davranışlarda bulunduğu belirlendi. 2014-2018 yılları arasında kurum 20 milyon TL zarar etti. Tesis müfettişi tarafından incelendikten sonra hazırlanan raporda, ihalelerde usulsüzlüklerin yanı sıra ihale yolsuzluğu da yapıldığı belirlendi.Soruşturma sonucunda haberleşmelerin dinlenme ihtimalinin ölçülmesinin ardından, yolsuzluk suçlarının aynı istikamette çok sayıda zanlı tarafından işlendiğini gösteren ses kayıtları tespit edildi. Sanıklar, tanıkların, müştekilerin ifadelerine, inceleme tutanaklarına, adli soruşturma tutanaklarına, verilen kararlara ve elde edilen delillere göre organize bir şekilde hareket etmiş; Sanıkların "suç kastıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "dolandırıcılık derecesinde dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "ihale dolandırıcılığı" suçlarından suçlu oldukları ortaya çıktı.24 ayrı suça karışan 58 zanlıdan 21'inin İŞKUR çalışanı, 17'sinin şirket/kurum görevlisi, 13'ünün sahte stajyer, 7'sinin stajyer ve kaçak kimlik sağlayıcı olduğu anlaşıldı. Bu çerçevede sulh ceza adalet dairesi bugün 10 ilde eş zamanlı arama yaparak 58 zanlıyı tutuklama ve sergilere el koyma kararı aldı. Operasyon sonucunda 35 şüpheli tutuklandı.