İŞKUR yayımladı 15 bin 257 personel alımı! KPSS şartı olmadan iş fırsatı! Kontenjanlar açıklandı













Hangi pozisyonlar için başvurular alınacak?

Vatandaşlar pozisyonlar için başvurularını nereden gerçekleştirecek?

İŞKUR'daki diğer hizmetler neler?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nden gelen yeni haberlere göre, birçok işsiz vatandaşın başvurduğu ve umut bağladığı İŞKUR, toplamda 15 bin 257 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar KPSS'li veya KPSS'siz ayrımı yapılmadan yapılacak, yani herkes başvuru yapabilecek. İşsizlik oranının ülkede artması ve vatandaşların geçimini sağlamak için iş arayışında olmaları, bu alım ilanlarının büyük bir ilgiyle takip edilmesine neden oluyor.Peki, hangi pozisyonlar için işe alım yapılacak? İŞKUR tarafından duyurulan alım ilanları şoför, güvenlik, temizlik ve büro personeli gibi farklı pozisyonları kapsıyor. Bu farklı pozisyonlar sayesinde farklı beceri ve yeteneklere sahip olan adaylar iş başvurusunda bulunabilecekler.Başvurular nereden gerçekleştirilecek? İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvuruların gerçekleştirilmesi planlanıyor. İnternet sitesinde ilanların detayları ve başvuru koşulları yer alacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un internet sitesini düzenli olarak takip etmeliler ve başvuru süresi içerisinde gerekli belgelerle birlikte başvurularını tamamlamalılar.İŞKUR tarafından alınacak personel için başvurular, şoför, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve büro görevlisi pozisyonları için yapılacak. Bu pozisyonlar için KPSS şartı aranmayacak olması, başvuru sayısını artırmasıyla dikkat çekmektedir. Bu işe alım süreci, istihdamı artırmak ve bu pozisyonlardaki çalışan eksikliğini gidermek amacıyla başlatılmıştır.Başvurular, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından kabul edilecektir. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret ederek başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sürecinde, İŞKUR hesabı olan kişiler doğrudan giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler. Ancak, İŞKUR hesabı olmayan ve İŞKUR'da ilk defa işlem yapacak olan vatandaşlar, başvurudan önce üye olmalı ve online işlemler için şifre sahibi olmalıdır. Başvuru sırasında, eksiksiz ve doğru bilgilerin doldurulduğundan emin olunması önemlidir. İŞKUR'un yapacağı bu personel alımları, iş arayan binlerce vatandaş için umut olacak. İşsizlik sorununa çözüm bulmak adına yapılan bu tür alımlar, hem işsizlik oranının azalmasına katkı sağlayacak hem de istihdamın artmasına yardımcı olacak. Başvuru yapmak isteyen adaylara başarılar dileriz.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sadece iş ilanlarıyla değil, aynı zamanda birçok başka hizmet ve programla da faaliyet göstermektedir. İŞKUR'un sunduğu diğer hizmetler şunlardır: İş Arama Hizmetleri: İŞKUR, iş arayanlara iş bulma konusunda yardımcı olmak için çeşitli hizmetler sunar. İş arayanlar, İŞKUR üzerinden iş ilanlarına başvurabilir, iş arama becerileri konusunda eğitim alabilir ve kariyer danışmanlığı hizmetinden faydalanabilir. Mesleki Eğitim Hizmetleri: İŞKUR, mesleki eğitim programları düzenleyerek iş arayanlara meslek edinme veya mevcut becerilerini geliştirme imkanı sunar. Bu programlar sayesinde iş arayanlar, istihdam taleplerine uygun niteliklere sahip olabilirler. Staj İlanları: İŞKUR, öğrencilere staj yapma imkanı sağlayan ilanları yayınlamaktadır. Öğrenciler, İŞKUR üzerinden staj ilanlarına başvurarak iş deneyimi kazanabilir ve kariyerlerine başlangıç yapabilirler. Kısa Çalışma Ödeneği: Özellikle ekonomik krizler veya olağanüstü durumlarda işletmelerde kısa çalışma uygulanması durumunda İŞKUR, çalışanlara kısa çalışma ödeneği sağlamaktadır. Bu ödeme, işsiz kalan veya çalışma süresi azalan çalışanların gelirlerini desteklemek amacıyla verilir. Kamu Personeli Alımları: İŞKUR, kamu kurumları tarafından yapılacak personel alımlarının duyurularını yapar ve başvuru süreçlerini yönetir. Kamu kurumları, İŞKUR üzerinden personel alımları için ilan vererek uygun adayları işe alabilirler. Engelli ve Eski Hükümlü Projeleri: İŞKUR, engellilere ve eski hükümlülere yönelik istihdam projeleri yürütür ve bu gruplara iş imkanları sağlamaya çalışır. Bu projeler, engellilerin ve eski hükümlülerin topluma entegrasyonunu desteklemeyi hedefler. İŞKUR'un resmi internet sitesi ve hizmet noktaları üzerinden daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.