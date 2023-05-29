İŞKUR yayımladı: EGM personel alımı başladı! 3 ilde KPSS’siz iş fırsatı! Zaman daraldı hızlı olan kazanır







ALIMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ EŞHİRLER











Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İŞKUR aracılığıyla yeni personel alımı ilanlarını duyurarak çalışma fırsatı sunmaktadır. Bu ilanlara başvurular İŞKUR üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruların 26 Mayıs tarihinden itibaren başladığı ve toplamda 4 gün süreceği belirtilmiştir.EGM tarafından yapılan personel alımı çeşitli kadrolarda ve 3 farklı şehirde gerçekleştirilecektir. Alımlar Tekirdağ, Kayseri ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılacaktır. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşından büyük olmaları, en az ilkokul mezunu olmaları ve adli sicil belgelerinin temiz olması gerekmektedir. Ayrıca, ilgili kadrolara başvuracak adayların hijyen belgesine sahip olmaları avantaj sağlayacaktır.Muğla Fethiye Polis Evi İşletmeciliği kadrosu için 1 servis komisi ve 1 mutfak görevlisi alınacak olup, başvuruların son tarihi 29 Mayıs 2023'tür. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü 3 garson alımı yapacak ve başvuruların son tarihi yine 29 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ise 3 aşçı, 4 garson, 2 bulaşıkçı ve 2 temizlik görevlisi alımı yapacak ve başvuruların son tarihi 30 Mayıs 2023'tür. Bu personel alımları, EGM'nin istihdam sağlamak ve güvenlik sektöründe çalışmak isteyenlere fırsat sunmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar ilgili kadrolara başvurarak Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışma imkanı elde edebilirler.