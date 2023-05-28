









İŞKUR ÜZERİNDEN İŞE ALIM YAPILACAK!







İŞKUR yayımladı: En az ilkokul mezunu olmak gerekiyor! EGM farklı şehirlerde personel alımı başlattı. İŞKUR'da bir duyuru yayınlandı: EGM, 3 şehirde kamu işçisi alımı yapacak! Emniyet Genel Müdürlüğü, kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu. Bugün, yani 26 Mayıs 2023 tarihinde yapılan duyuruya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere kamu işçisi alımı yapılacak. Detaylar haberimizde bulunmaktadır. İşte detaylar...Emniyet Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden iş ilanı yayımladı ve kendi bünyesinde farklı kadrolarda personel alımı yapacaklarını duyurdu. Alımlar farklı şehirlerde ve departmanlarda olacak ve başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvurular için en az ilkokul mezunu olma şartı aranacak. Adayların T.C. vatandaşı, 18 yaşından büyük ve adli sicil belgesinin temiz olması gerekiyor. Hijyen belgesine sahip olmak adaylara ek bir avantaj sağlayacak. İşte diğer ayrıntılar...İşçi alımları Tekirdağ, Kayseri ve Fethiye şehirlerinde gerçekleşecek. Muğla Fethiye Polis Evi İşletmeciliği 1 servis komisi ve 1 mutfak görevlisi alacak. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü 3 garson, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ise 3 aşçı, 4 garson, 2 bulaşıkçı ve 2 temizlik görevlisi alacak. Başvuruların son tarihi, şehirlere göre değişiklik gösteriyor ve Mayıs 2023'ün son günlerinde sona erecek.