İŞKUR yılın personel alım bombasını patlattı! Bu işleri yapacak 90.000 personel alınacak: Aranan şartlar listelendi













İŞKUR ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR?

Milyonların merak içerisinde beklediği iş alım süreci başladı! İşkur tarafından açıklanan iş ilanları sonrası çoğu vatandaş hangi alanlarda alımların yapılacağını merak etmeye başladı. Bunun yanı sıra personel alımlarında aranan şartlar da araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar…İşkur yaptığı son açıklamada bekçilik alanından garsonluk sektörüne kadar birçok alanda eleman alımı yaptığını duyurdu.İlk başvuru süreci başladı. İşkur web sitesi üzerinden CV'nizi kullanarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru sonrası iletişim bilgileri ile kısa sürede iş görüşmesi planlamak mümkündür. Başvuru için ilk şart ilkokul mezunu olmaktır. Ardından, gereksinimlerden biri de 18 yaşından büyük olmak geliyor.İşkur, 90 bin işçi alımı için belirli şartlarla işçi alımı yapacağını açıkladı. İlk şart, başvuranın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıdır. Ne yazık ki, yabancılar iş başvurusunda bulunamazlar. En az ilkokulu bitirmiş olma şartı da dikkate alınmalıdır. Yani sadece eğitimli vatandaşlar bu şartla başvuramaz. Başvurduğunuz iş ilanında herhangi bir engel bulunmaması da şarttır. Aksi takdirde kişinin başvurusu reddedilecektir. Uygulanan gerekliliklerden ikincisi, temiz muhasebe ve vardiyalı çalışma gereklilikleridir. Uygun vatandaşlardan gelen tüm başvurular kısa bir süre içinde kabul edilecektir.İşkur, çeşitli alanlardan işçi aldığını açıkladı. Garson, güvenlik görevlisi ve genel olarak güvenlik servisleri gibi alanlar için eleman alımı yaptığını açıklamıştır. Bu mesleklerin yanı sıra kamu ve satış personeli gibi birçok alanda eleman alımı yapılmaktadır. Çalışan alım alanları genellikle hizmet sektörü ve gençlerin tercih ettiği çalışma alanlarıdır. Ayrıca kısmen engellilerin çalıştığı kasiyer benzeri mağazalardan da alışveriş yapıldığı bildirildi. İşe alım sürecinin başlangıcında 90.000 işçinin işe alınacağı ve uygun vatandaşlardan gelen başvuruların en kısa sürede kabul edileceği bildirildi.