İŞKUR yine iş başında! KPSS şartsız Metro İstanbul'a 142 personel alımı başladı! Son başvuru tarihi açıklandı acele edin!







BAŞVURU TARİHLERİ

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE KİŞİ SAYISI







DEMİRYOLU TEKNİSYENİ KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI

ELEKTRONİK TEKNİKERİ KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI

ENGELLİ PERSONEL KADRO BAŞVURU ŞARTLARI

MEKANİK TEKNİKERİ KADRO BAŞVURU ŞARTLARI

TİCARİ ÜRÜN SATIŞ PAZARLAMA YETKİLİ KADRO BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden yeni iş ilan duyurusu geldi. İBB tarafından yapılacak olan alımlarda 142 personelin alınacağı duyuruldu. KPSS şartı olmadan yapılacak alımların kadro ve unvanları ise açıklandı. İşte, alım yapılacak kadrolar ve şartları haberimizde yer almaktadır21 Kasım ve 15 Aralık 2022 tarihleri arasında İBB üzerinden kariyer sayfasında bulunan başvuru sisteminden elektronik ortamdan müracaat işlemi yapılır.-30 Demiryolu Teknisyeni (Ustası), -30 Elektrik Teknikeri/Teknisyeni, -30 Elektronik Teknikeri/Teknisyeni, -20 Engelli Personel, Mekanik Teknikeri/Teknisyeni -22 Ticari Ürün Satış Pazarlama Yetkilisi-Meslek yeterlilik sertifikası ve kaynakçı sertifikasının olması -Vardiyalı çalışmaya uygun olmak -Yeraltında çalışmaya engel sağlık sorununun olmaması -B sınıfı ehliyet olması -30 yaşını doldurmamış olmak -Askerlik ilişkisinin bulunmaması-Liselerin ilgili bölümünü bitirmiş olmak -Ehliyete sahip olmak -Aktif araç kullanımı -35 yaşını doldurmamış olmak -Montaj ve kaynak işlerinde deneyim olması -Alan üzerine 5 yıl deneyim-En az lise mezunu olmak -Office programlarına hakim olmak -Raporlama üzerine tecrübe sahibi olmak -En az yüzde 40 ve üzeri engelin bulunması-Liselerin ilgili bölümünden mezun olmak -Alan üzerinden en az 5 yıl deneyim -35 yaşını doldurmamış olmak -Raylı sistem araç projelerinden deneyimin olması-Ön lisans mezunu olmak -Ofis programlarına hakim olmak -İngilizce biliyor olmak -Araç sürümünün aktif olması -Satış pazarlama deneyiminin olması