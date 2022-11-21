KAMU PERSONELİ
21 Kasım 2022 - 12:23

İŞKUR yine iş başında! KPSS şartsız Metro İstanbul'a 142 personel alımı başladı! Son başvuru tarihi açıklandı acele edin!

Metro İstanbul bünyesine personel alımı yapılacağı açıklandı. İş arayışında olanlara gelen müjdeli haber üzerine İŞKUR resmi sayfası üzerinde alım detayları duyuruldu. Metro İstanbul AŞ. personel alım şartları nelerdir, kadro ve unvanlar nelerdir, kaç kişi alınacak? sorularına yanıt arayanlar için detaylar haberimizde

KAMU PERSONELİ
21 Kasım 2022 - 12:23
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İŞKUR yine iş başında! KPSS şartsız Metro İstanbul'a 142 personel alımı başladı! Son başvuru tarihi açıklandı acele edin!


İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden yeni iş ilan duyurusu geldi. İBB tarafından yapılacak olan alımlarda 142 personelin alınacağı duyuruldu. KPSS şartı olmadan yapılacak alımların kadro ve unvanları ise açıklandı. İşte, alım yapılacak kadrolar ve şartları haberimizde yer almaktadır

BAŞVURU TARİHLERİ

21 Kasım ve 15 Aralık 2022 tarihleri arasında İBB üzerinden kariyer sayfasında bulunan başvuru sisteminden elektronik ortamdan müracaat işlemi yapılır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE KİŞİ SAYISI



-30 Demiryolu Teknisyeni (Ustası),

-30 Elektrik Teknikeri/Teknisyeni,

-30 Elektronik Teknikeri/Teknisyeni,

-20 Engelli Personel, Mekanik Teknikeri/Teknisyeni

-22 Ticari Ürün Satış Pazarlama Yetkilisi

Metro İstanbul personel alımı

DEMİRYOLU TEKNİSYENİ KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI

-Meslek yeterlilik sertifikası ve kaynakçı sertifikasının olması

-Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

-Yeraltında çalışmaya engel sağlık sorununun olmaması

-B sınıfı ehliyet olması

-30 yaşını doldurmamış olmak

-Askerlik ilişkisinin bulunmaması

ELEKTRONİK TEKNİKERİ KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI

-Liselerin ilgili bölümünü bitirmiş olmak

-Ehliyete sahip olmak

-Aktif araç kullanımı

-35 yaşını doldurmamış olmak

-Montaj ve kaynak işlerinde deneyim olması

-Alan üzerine 5 yıl deneyim

ENGELLİ PERSONEL KADRO BAŞVURU ŞARTLARI

-En az lise mezunu olmak

-Office programlarına hakim olmak

-Raporlama üzerine tecrübe sahibi olmak

-En az yüzde 40 ve üzeri engelin bulunması

MEKANİK TEKNİKERİ KADRO BAŞVURU ŞARTLARI

-Liselerin ilgili bölümünden mezun olmak

-Alan üzerinden en az 5 yıl deneyim

-35 yaşını doldurmamış olmak

-Raylı sistem araç projelerinden deneyimin olması

TİCARİ ÜRÜN SATIŞ PAZARLAMA YETKİLİ KADRO BAŞVURU ŞARTLARI

-Ön lisans mezunu olmak

-Ofis programlarına hakim olmak

-İngilizce biliyor olmak

-Araç sürümünün aktif olması

-Satış pazarlama deneyiminin olması

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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