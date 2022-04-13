YAŞAM
13 Nisan 2022 - 19:07

İslahiye'de pazarda belediye tezgahına büyük ilgi! Ucuz meyve ve sebzeye ilgi yoğundu

İslahiye Belediyesinin pazara açtığı tezgah vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Tezgahta soğanın kilosu 3 liraya, patatesin kilosu ise 5 TL'den satışa sunuldu.

YAŞAM
13 Nisan 2022 - 19:07
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İslahiye'de pazarda belediye tezgahına büyük ilgi! Ucuz meyve ve sebzeye ilgi yoğundu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Belediye Başkanı Kemal Vural'ın girişimi ile özel bir işletmeye ait firmaya ait tarlada yetiştirilen 25 ton soğan, 4 ton sarımsak ve 25 ton patates vatandaşlara maliyetine satıldı. Pazar fiyatlarındaki artış vatandaşların belini fırsatçılardan ve stokçulardan dolayı fiyatlarda yükselmeye sebep olmuştu. Belediye tarafından düşük fiyata satılan soğan sarımsak ve patatese yoğun ilgi gösterdi.




''Vatandaş fiyatlardan oldukça memnun''



Özellikle marketlerde ortaya çıkan yüksek fiyatlara yetişemeyen vatandaşlar Belediye Başkanı Kemal Vural'ın bu girişiminden dolayı memnun olduklarını belirterek ürün çeşitliliğini arttırmasını istedi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Vural, "Ana tüketim kaynaklarımızdan patates ve soğan olmazsa olmazımızdır yemeklerde. Biz de bir üretici arkadaşa ricada bulunduk. Maliyetine bize patates ve soğanı üretip gönderdi. Yani ürünleri aldığımız fiyata satıyoruz, işçiliğini belediye olarak biz yapıyoruz. Böylelikle vatandaşlara ucuz temin etme gayretindeyiz. Tabii ki her yerde sıkıntı var. Yalnız Türkiye'de değil tüm dünyada var. Biz bunun farkındayız ama vatandaşı hiçbir şekilde ezdirmeyeceğiz, elimizden gelen imkanlar dahilinde tüm ürünlerde biz bunu yapacağız. Tabii ki kar edecek pazarcı ama kar ederken de zararı karşılayacak. Pazarda elinde patates ve soğan kalan pazarcıların da ürünlerini istedikleri takdirde belediye olarak alacağız" dedi.



 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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