SAĞLIK
13 Temmuz 2022 - 23:19

İslam'a göre organ bağışı caiz mi? Öldükten sonra organ bağışı günah mı, sevap mı? Diyanet'ten organ bağışı yanıtı..

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların doğru bilgilere sahip olabilmeleri için detaylı olarak yanıtlıyor. Bu kapsamda sorulan 'İslam'a göre organ bağışı caiz mi?' 'Öldükten sonra organ bağışı günah mı, sevap mı?' sorularına Diyanet'ten organ bağışı yanıtı..

SAĞLIK
13 Temmuz 2022 - 23:19
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İslam'a göre organ bağışı caiz mi? Öldükten sonra organ bağışı günah mı, sevap mı? Diyanet'ten organ bağışı yanıtı..


Başka yoldan tedavisi mümkün olmayan bazı hastalıklarda organ bağışı kullanılarak kişilerin yaşaması sağlanılır. Bu çerçevede çok sayıda vatandaş organ bağışı yaparak bir canın yaşamasına vesile olur. Konuyla ilgili en çok merak edilen ise organ bağışının caiz olup olmadığıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, Din İşleri Yüksek Kurulu ise, her konuda doğru bilgilendirmeler sunmak iççin detaylı anlatım yaptığı konuların arasında organ bağışını da ekledi. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan organ bağışı ile ilgili detaylar..

organ bağışı caiz mi

İslam'a göre organ bağışı caiz mi?



Kur'an-ı Kerim'de ve aynı zamanda hadis-i şeriflerde, organ bağışı konusuyla ilgili sarih bir hüküm olmamaktadır. İlk zamanlarda böyle bir mesele söz konusu olmadığından dolayı organ bağışının hükmüne temas edilmemiştir. Fakat İslam dininde 'Kitap ve Sünnet'in delalet kapsamında çıkarılan genel hükümler ve kaideler bulunmaktadır.

İnsanın mükerrem bir varlık olmasının bilinmesiyle birlikte tüm yaratılanlar arasında Allah onu eşsiz ve mümtaz olarak kılmıştır. Bu nedenle normal durumlarda ölü ya da yaşayan bir kimseden alınmış olan parça ve organların bir başkasında faydalandırılması insanın hem saygınlığına hem de kerametine aykırı olduğu için caiz görülmemiştir.

Öldükten sonra organ bağışı günah mı, sevap mı?

İslam dinine göre bir insanın hayatının korunması dinde vazgeçilmez bir değerdir. Dinimiz sağlığın korunmasına büyük önem vermesinde dolayı hastalık durumlarında kesin tedavilere gidilmesi istemiştir. Organ nakli durumu ise günümüz şartlarında bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmesinden ötürü belirli şartlar sağlanması halinde organ bağışına onay verilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kapsamda belirlenen bazı hususlara dikkat etmek şartıyla organ naklinin caiz olduğunu belirtirken, bu hususları ise şöyle sıralamıştır;

- Organ naklinin caiz olması için mutlaka zaruret halinin bulunması gerekir.

- Hasta kişinin hayatını ya da hayati organını kurtarabilmek için uzmanların tedavi sürecinde organ naklinden başka bir çarenin olmadığının tespit etmesi ve mevcut hastalığın sadece bu yoldan tedavi edilebileceğine dair kanaat oluşturması gerekir.

- Nakil yapılacak olan organ, canlı bir kişiden alınacaksa bu organın, organı alınan kişide hayati fonksiyonun devre dışında kalmaması gerekir. Aynı zamanda organı alınacak olan kişinin organının alınmasına izin vermiş olmas veya yakınlarının rızalık göstermesi şarttır.

- Organ nakli karşılığı olarak hiçbir şekilde ücret alınmaması gerekiyor. Bu durumunda devlet kontrolü kapsamında yapılması organ bağışının caiz olması bakımından önemli bir husustur.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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