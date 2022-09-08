EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 15:44

İslam Memiş 13 gün sonraya işaret etti! Gram altın ve ons altında flaş tahmin İslam Memiş tahmin etti yatırımcılar harekete geçti! Memiş'in verdiği tarih okları altına çevirdi

Son dönemlerde artan enflasyon oranları üzerine piyasadaki dalgalanmalar halinde Borsa İstanbul'da harekete geçti. Altının geldiği nokta üzerinden uyarılarda bulunan İslam Memiş'in verdiği tarih olay oldu. Gram altın ne kadar? Altın yatırımcıları dikkat!

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 15:44
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İslam Memiş 13 gün sonraya işaret etti! Gram altın ve ons altında flaş tahmin İslam Memiş tahmin etti yatırımcılar harekete geçti! Memiş'in verdiği tarih okları altına çevirdi


Ünlü ekonomist İslam Memiş, piyasalar üzerinde gelen son nokta hakkında açıklamalarda bulundu. TÜİK tarafından gelen açıklama üzerine 80,21 olarak açıklanan enflasyon rakamları sonrasında tekrardan rekor kırıldı. Eylül ayında tekrar bir rekor geleceğine vurgu yapan Memiş, seçime işaret etti.

Seçim zamanına az kalması üzerine ekonomide dalgalanmalar yaşanmaya başlandı. Özellikle son dönemlerde Merkez Bankası'nın yaptığı indirimlerde gelecek olan artışların habercisi olarak adlandırıldı. Ekonomist İslam Memiş konu hakkında yaptığı açıklamalarında dolar ve faiz indirimi aynı zamanda borsa üzerinde kırılan rekorların Türkiye'nin seçim ekonomisine giriş yaptığıyla doğru orantılı olduğunu belirtti.



İslam Memiş'ten tarih geldi

Beklenen haber Fed'ten geldi

Gelişmelerin yaşandığı şu süreç içerisinde dolar değer kazanırken euro, ons altın ve gümüşün değer kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı. Memiş, özellikle dolara endekslenirken düşmesi gerektiğini ve tam tersi olarak ons altının yükselişe geçmesi gerektiğini vurguladı. Fed, 20-21 Eylül’de faiz kararını duyurmak üzere toplanması beklenirken ons altın fiyatı dar bant aralığında kaldığı gözlemlendi. 1.700 ila 1.720 dolar aralığında hareket ederken Fed’in faiz artırımı ile 1.680 dolara kadar geri çekilme olabilir, gram altın inebilir. Makas aralığından dolayı gram altının 1.000 lira altına sarkmalar mümkün olmaz gibi tahminlerde bulunan Memiş, gram altının daha fazla düşmeyeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı ziyaretlerinden dönüşler başladı

İslam Memiş, Eylül ayının sonlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Loe Biden ve İngiltere yeni Başkanı Liz Truss ile görüşmeler yapacağını ve bunun ülkemiz adına olumlu dönüş olacağını belirtti. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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