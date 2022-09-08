Ünlü ekonomist İslam Memiş, piyasalar üzerinde gelen son nokta hakkında açıklamalarda bulundu. TÜİK tarafından gelen açıklama üzerine 80,21 olarak açıklanan enflasyon rakamları sonrasında tekrardan rekor kırıldı. Eylül ayında tekrar bir rekor geleceğine vurgu yapan Memiş, seçime işaret etti. Seçim zamanına az kalması üzerine ekonomide dalgalanmalar yaşanmaya başlandı. Özellikle son dönemlerde Merkez Bankası'nın yaptığı indirimlerde gelecek olan artışların habercisi olarak adlandırıldı. Ekonomist İslam Memiş konu hakkında yaptığı açıklamalarında dolar ve faiz indirimi aynı zamanda borsa üzerinde kırılan rekorların Türkiye'nin seçim ekonomisine giriş yaptığıyla doğru orantılı olduğunu belirtti.
EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 15:44
İslam Memiş 13 gün sonraya işaret etti! Gram altın ve ons altında flaş tahmin İslam Memiş tahmin etti yatırımcılar harekete geçti! Memiş'in verdiği tarih okları altına çevirdi
Son dönemlerde artan enflasyon oranları üzerine piyasadaki dalgalanmalar halinde Borsa İstanbul'da harekete geçti. Altının geldiği nokta üzerinden uyarılarda bulunan İslam Memiş'in verdiği tarih olay oldu. Gram altın ne kadar? Altın yatırımcıları dikkat!
EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 15:44
EDİTOR
İlginizi Çekebilir