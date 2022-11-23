EKONOMİ
23 Kasım 2022 - 15:44

İslam Memiş açıkladı! 50 lira birden fırlayacak: Doları olup altın alacaklara son fırsat tarihi verdi!

Altın fiyatlarında yükseliş hız kazanırken İslam Memiş'ten yeni bir uyarı geldi. Altın almak isteyenler için fırsat tarihi ve 50 TL birden yükseleceği zamanı açıkladı.

EKONOMİ
23 Kasım 2022 - 15:44
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İslam Memiş açıkladı! 50 lira birden fırlayacak: Doları olup altın alacaklara son fırsat tarihi verdi!


Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Son olarak 1.060 liraya kadar yükselen gram altın yüzde 6’lık bir düşüş gerçekleştirerek 1.040 lira seviyesine geriledi. Gram altın ve ons altındaki yükseliş ile ilgili ünlü altın yorumcusu İslam Memiş yeni tahminini açıkladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararları ile Türkiye’nin başlattığı terör operasyonunun ekonomiye etkilerini anlattı.

50 TL birden artacak



İslam Memiş kaleme aldığı yazısında Çin’in kredi faiz oranını sabit tuttuğunu ve 6 ay sonra ülkede ilk kez Covid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiğini söyledi. Bunun ekonomiye etkilerinden bahsederek hisset senetleri ve petrolün değer kaybederken doların yükselmeye devam ettiğini, Çin’den gelen kapanma ve salgın haberlerinin ekonomik açıdan olumlu bir tablo çizmeyeceğini söyledi.

Resesyon sürecinin hızlanacağını, ihracatın olumsuz etkileneceğinin altını çizerek doların küresel piyasalarda değer artışı yaşadığını anlattı.

Memiş, doların değer kazanmasıyla altın ve gümüş fiyatlarının bu hafta için baskılanacağını, agresif yükseliş sonrası kar satışı ya da düzeltme olacağını dile getirdi. Altının ons fiyatı 1.705 dolar, gümüşün ons fiyatı 20,15 dolar seviyelerine gerileyebileceğini düşünüyor.

Gram altının 1.040 lira, gram gümüşün ise 11 lira 80 kuruş olduğunu söyleyerek, yükseliş trendinin devam edeceğini ancak aralarda düşüşler olacağını ifade etti.

Yeni rakamları açıkladı

Altın fiyatlarının bir sonraki atakta onsunun 1.815 dolar, gram altının ise 1.090 liraya fırlayacağını ifade etti. Gümüşün ons fiyatında ise 24 dolar, gümüşün gram fiyatında ise 14 ila 16 lira aralığını takipte kalacaklarını söyleyerek önemli bir uyarıda bulundu.

İslam Memiş, elinde doları olan ve bu dolarla altın ve gümüş almak için fırsat kollayanlar varsa beklenen fırsatın bu hafta gerçekleşeceğini söyledi. Türkiye’nin başlattığı terör operasyonu ile ekonomik tehditlere hazı olmak gerektiğini ve hafta boyunca Çin ve terör operasyonu odaklı piyasayı takip edeceklerini belirtti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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