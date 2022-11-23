İslam Memiş açıkladı! 50 lira birden fırlayacak: Doları olup altın alacaklara son fırsat tarihi verdi!

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Son olarak 1.060 liraya kadar yükselen gram altın yüzde 6’lık bir düşüş gerçekleştirerek 1.040 lira seviyesine geriledi. Gram altın ve ons altındaki yükseliş ile ilgili ünlü altın yorumcusu İslam Memiş yeni tahminini açıkladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararları ile Türkiye’nin başlattığı terör operasyonunun ekonomiye etkilerini anlattı.
50 TL birden artacak
İslam Memiş kaleme aldığı yazısında Çin’in kredi faiz oranını sabit tuttuğunu ve 6 ay sonra ülkede ilk kez Covid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiğini söyledi. Bunun ekonomiye etkilerinden bahsederek hisset senetleri ve petrolün değer kaybederken doların yükselmeye devam ettiğini, Çin’den gelen kapanma ve salgın haberlerinin ekonomik açıdan olumlu bir tablo çizmeyeceğini söyledi. Resesyon sürecinin hızlanacağını, ihracatın olumsuz etkileneceğinin altını çizerek doların küresel piyasalarda değer artışı yaşadığını anlattı. Memiş, doların değer kazanmasıyla altın ve gümüş fiyatlarının bu hafta için baskılanacağını, agresif yükseliş sonrası kar satışı ya da düzeltme olacağını dile getirdi. Altının ons fiyatı 1.705 dolar, gümüşün ons fiyatı 20,15 dolar seviyelerine gerileyebileceğini düşünüyor. Gram altının 1.040 lira, gram gümüşün ise 11 lira 80 kuruş olduğunu söyleyerek, yükseliş trendinin devam edeceğini ancak aralarda düşüşler olacağını ifade etti.