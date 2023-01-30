Altın ve finans piyasası uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gümüş için yeni tahminlerini açıkladı. İslam Memiş, özellikle altının fiyatını 15 Şubat'a işaret ederek yatırımcılara "Dikkat edelim" uyarısında bulundu. Finansal analisti İslam Memiş, yeni gram altın ve gümüş tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. Sözlerinin hiçbir zaman yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını belirten Memiş, bu kez net bir tarih ve haftanın gününü vererek, özellikle gram altına yatırım yapanları uyardı. Piyasaların hikayelere ihtiyacı olduğunu ve en bariz mazeretin de FED olduğunu söyleyen Memiş, "Fed fiyatlandırması önümüzdeki hafta biraz daha tartışılacak” dedi ve “Gözünüz 15 Şubat'ta olsun!” diye konuştu.
Finans
30 Ocak 2023 - 15:27
İslam Memiş altın fiyatında yeni 'rekor' tarihi duyurdu! Altın alıcılarının dikkatine! 15 Şubat son şansınız olabilir..
Altın fiyatına ilişkin kısa vadeli açıklamalar yakından izlenmeye devam ediyor, ancak odak noktası Fed'in gelecekteki faiz oranı kararları. Altın alıp satan yatırımcılar: "Altın almak için yeni fırsatlar doğacak mı? Yükselecek mi düşecek mi?" sorularına yanıt ararken İslam Memiş, kısa vadeli düşüş beklendiği değerlendirilen altında yatırım yapabilmek adında yeni fırsatların yaratılabileceğini söyledi.
Finans
30 Ocak 2023 - 15:27