Finans
30 Ocak 2023 - 15:27

İslam Memiş altın fiyatında yeni 'rekor' tarihi duyurdu! Altın alıcılarının dikkatine! 15 Şubat son şansınız olabilir..

Altın fiyatına ilişkin kısa vadeli açıklamalar yakından izlenmeye devam ediyor, ancak odak noktası Fed'in gelecekteki faiz oranı kararları. Altın alıp satan yatırımcılar: "Altın almak için yeni fırsatlar doğacak mı? Yükselecek mi düşecek mi?" sorularına yanıt ararken İslam Memiş, kısa vadeli düşüş beklendiği değerlendirilen altında yatırım yapabilmek adında yeni fırsatların yaratılabileceğini söyledi.

Finans
30 Ocak 2023 - 15:27
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İslam Memiş altın fiyatında yeni 'rekor' tarihi duyurdu! Altın alıcılarının dikkatine! 15 Şubat son şansınız olabilir..


Altın ve finans piyasası uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gümüş için yeni tahminlerini açıkladı. İslam Memiş, özellikle altının fiyatını 15 Şubat'a işaret ederek yatırımcılara "Dikkat edelim" uyarısında bulundu.

Finansal analisti İslam Memiş, yeni gram altın ve gümüş tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. Sözlerinin hiçbir zaman yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını belirten Memiş, bu kez net bir tarih ve haftanın gününü vererek, özellikle gram altına yatırım yapanları uyardı. Piyasaların hikayelere ihtiyacı olduğunu ve en bariz mazeretin de FED olduğunu söyleyen Memiş, "Fed fiyatlandırması önümüzdeki hafta biraz daha tartışılacak” dedi ve “Gözünüz 15 Şubat'ta olsun!” diye konuştu.



İslam Memiş altın fiyatında yeni 'rekor' tarihi duyurdu

15 ŞUBAT ALTIN TAHMİNİ

Gram altının gidişatı hakkında konuşan İslam Memiş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

"Dolar tarafında söylenecek fazla bir şey yok, istikrara kavuşmaya devam ediyor. Dövizin sert bir şekilde düşmesine izin verilecek gibi görünmüyor fakat açıklamaları yakından takip ediyorum. İhracat ve işsizlik oranı Ekranda 18.80 olsa da serbest piyasada 19 lira gibi daha yüksek bir oran var. Baskılama devam ediyor. Döviz cephesinde ise Haziran sonrası 24-25 lira aralığında beklentimiz sürüyor.

Euro TL kurunun Doların üzerinde kalma eğilimi helen mevcut. Gram Altın TL fiyatı 1163 ekranında yer alırken açık piyasalarda 1178 ile 81 lira arasında seyrediyor. Son iki haftadır uyarılar alıyoruz. 1940 dolar seviyesi onsun altında görülüyor ama 1850-1950 bandı aralığında seyrediyoruz. 15 Şubat'a kadar satışlar olabilir, bu konuda dikkatli olmalıyız. Altının ons fiyatını dolar olarak değil, gram altın olarak takip etmemiz gerektiği konusunda herkesi uyardım. Altın TL'nin gram fiyatının aşağı yönlü hareket etmesini bekliyorum. Gram altında daralmalar ons altın kaynaklıdır. Aradaki fark gram altın lira ise oradan alıp uzun vadede yatırım yapan yatırımcı mahçup düşmez. Yıl için 1350, 1450 ve daha fazlasını bekliyorum. Olumlu beklentilerimiz devam ediyor.

Altınınızın yarısını gümüşe çevirebilirsiniz, uyarılarım oldu, hala geçerli. Bir ons gümüş 23.37'de. Sütten kesmekten bahsediyorum, oluyor. 22.80 destek seviyesi için bekliyoruz. Altın ve gümüş alacak olanlar için bu güzel bir fırsat."

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