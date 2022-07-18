İslam Memiş altın yatırımcılarına önerilerde bulundu: Altının düştüğüne aldanmayın

Altın ile ilgili her zaman bomba açıklamalar yapan İslam Memiş
bu sefer de altın yatırımcılarına altının düşmüş gibi göründüğüne aldanmamaları gerektiği uyarısında bulundu. İslam Memiş'in altın ile ilgili uyarılarının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İslam Memiş'ten altın uyarısı
İslam Memiş son günlerde aslında gram altının düşmediğini sadece düşmüş gibi göründüğünü söyledi. İslam Memiş katıldığı bir program aracılığıyla insanlara parite hakkında bilgiler verdi. Paritenin farklı ülkelerdeki para değişimi olduğunu, ülkelerin kendi para birimleriyle yapılan değiş tokuş olduğunu, dolar ve euro değişimine parite dendiğini ve bugünlerde dolar ve euronun eşitlenmiş olmasının paritenin önemini gösterdiğini söyledi.
Parite işlemlerinin önemi
Dolar ve euro'nun eşitlenmeye başladığı son günlerde dolar yatırımı yapan insanların bu eşitliği kendi açılarından bir avantaja çevirebileceklerini söyleyen Memiş, 100 euro'ya eskiden 120 dolar alınabilirken euro'nun tekrar 1.6-1.07'ye gelebileceğini düşünüyorum. Tekrar değer artışları görülebilir. Bu sebeple son günlerde yapılacak parite işlemleri büyük önem taşıyor. Memiş sözlerine şunları da ekledi 'Enflasyon mücadelesi elbette kolay olmayacak ancak benim yaptığım çalışmalar dolar ve euro paritesi eşitlenmiş bile olsa Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz arttırımı yapacağını düşünüyorum. Eylül ve Ekim ayları gibi paritenin 1.06-1.07 olması oldukça kuvvetli bir ihtimal.' Dolar düşüşü gözlenirken yatırımcılar elindeki dolardan kurtulmak ve avantaj elde etmek istiyor. Yani yatırımcıların iyi düşünerek yükselene mi yoksa değer kaybetmiş olana mı yatırım yapacağına iyi karar vermesi gerekiyor. Doları olan yatırımcılar altın ve gümüş almak istiyor ve gram altını direkt olarak dolar üzerinden alıyor. İslam Memiş bu konuya da şu şekilde açıklık getirdi; 'Fakat bu durumu Türk Lirası'na çevirdiğiniz zaman kârınız değil zararınız oluyor. Dolarda köpük fiyatlama var fakat sonuca bakıldığında da ülke ekonomisi olumsuz sonuçlar elde ediyor. Gram altınla ilgili rakamsal değerler, bankalarda ve serbest piyasalarda geçerli olan rakamlar değil. Yatırımcı vatandaşlar da genel olarak serbest piyasaya yönelmiş durumda. Bu sebeple makas aralığı da epey açıldı. Gram altın şu an 980-988 TL arasında. Yani gram altın aslında düşmüyor sadece düşmüş gibi görünüyor.'