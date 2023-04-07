İslam Memiş, altında ilk kez böyle bir rakam verdi: 'Son fırsat olabilir!'













DOLAR VE EURO UYARISI

ALTIN ​​TAHMİN HERKESİ ŞAŞIRTTI

BU SEVİYEYİ İLK KEZ SÖYLÜYORUM! "1600-1700 YILLARINI GÖREBİLİRİZ"

GÜMÜŞ ZİNCİRİ KIRDI

Altının gram fiyatı konusunda uzman olan İslam Memiş, altına ilk kez böyle bir rakam verdi. Yükselişin ardından olası düşüşü tahmin eden İslam Memiş nedenini şöyle açıklıyor: "Bu yıl son şans bugün, yarın veya Pazartesi olabilir." İşte Memiş'in altınla ilgili son fiyat tahmini... Mali analist İslam Memiş, bir açıklama yaptı ve gram altında yılın son alım fırsatıyla ilgili bilgiler verdi. Bu fırsatın da önümüzdeki 3 gün içerisinde devreye girebileceğini iddia eden Memiş, yayınlanacak önemli verilere dikkat çekti ve görüşünü gerekçelendirdi. Ayrıca İslam Memiş gramda yeni rekor seviyeden ilk kez bahsediyor.Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş, "Altın ile gümüşün zamanı geldi mi?" başlıklı videosunda şöyle diyor: "Hafta nasıl kapatılır? Emtiadaki yükselişlerin yerini düşüşler mi alacak? Altın ve gümüşte alım fırsatı arayanlar ne yapmalı? Borsa yatırımcıları ne yapmalı? Bu soruları cevaplayacağım. Borsa İstanbul günü 4912'de tamamladı. Beklenen satışlar gerçekleşti. 4660'a düştü. 4500'e indirmeyi düşünüyorduk. Oradan tekrar 5000 atak yapabiliyor. Benim tahminim 5050, 5070. Muhtemelen yatırdığınız 4500-5000'i takip edin. Borsayı biraz sıkıcı bulabilirsiniz uyarısı aldım. Benim kişisel tahminim, 5000'e kadar rahatlama olacağı yönünde, oradan kâr elde etmek için güçlü satışlar görüyorum. Bu seviyedeki rakamlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dolar kuru ekranlarda 19.25. Bu hafta hızlı bir artış gördük. Serbest piyasada 19,56 ile 62 lira arasında değişiyor. Mesela bankalarda döviz kuru var, Kapalıçarşı'da 20 lira vergi hedefi var. Doların değer kazanması altının gram fiyatını ve gümüş gram fiyatı yükseldi. Orta ve uzun vade beklentilerimiz olumlu. Euro TL 21.06 zaten ekranda. serbest piyasalarda. Bu 21.33 ile 42 pound arasında. Bu seviye yıl boyunca korunacaktır. Euro-dolar kurunun o kadar düşük olduğu ve euro satın almanız gerektiği söyleniyor. Euro-dolar kurunu 1.09'un altında tamamlayacağını tahmin ediyorum. Sonbahar bir satın alma fırsatıdır. 1.0750'ye düşüş beklemekteyim." İslam Memiş, borsanın yanı sıra euro ve doları tahmin ettikten sonra altının gramı için tahmin ettiği ve ilk kez gösterdiği rakamı yayınladı.İslam Memiş, Youtube videosunda altının gram sayısını ilk kez söyleyince şaşırttı: "Altın ons bu hafta 13 ayın en yüksek seviyesinde. 2028 dolara yükselmiş görünüyor. Yıl içinde 2350 doları beklemeye devam ediyoruz, ancak bu saldırıları göreceğiz. En kötüsü 2350'de kaçınılmaz. 1960 ons seviyesinin altında fırsat - 30$ desteğini işaret ettim. Bu boğalar sağlıklı değil, teknik düzeltmeye ihtiyaçları var diye söyledim. İlk kez altın alacaklar şu anda 2008 dolar seviyelerinde ama bugün Amerika'da veriler açıklanacak ben yine 1960 doları ve altının takibini yapacağız. Bugünden itibaren bir düşüş yaşanabilir. Bu fırsata çevrilebilir. Bugün ve Pazartesi bir fırsat olabilir.Altın TL 1248 lira değil, hem bankada hem de Kapalıçarşı'da 1271-78 lira. Burada bir aksama beklemekteyim. Ons ve gram bazında düşüş beklediğimi söyledim. Kâr için satış bugün ve Pazartesi günü 1230'a düşebilir. Şimdi 1200'e ulaşma olasılığının çok zayıf olduğunu görüyorum. Bugünkü verilerden sonra bu düşüşün yılın son ve alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Gram altın alacakların bugün, yarın ve Pazartesi fiyatlaması yapması gerekiyor. Haziran ayından sonra 1400-1500 alt gram aralığından bahsedeceğiz. Ons altın 2350 doların üzerine çıkarsa bu sefer 1500 lirayı geçebilir ve 1600-1700 rakamlarını görebiliriz. Bu bir sürpriz değil. Riskler bunlar tabi. Bu riskler sürekli artarak devam etmektedir. Bunu düşün. Altının sahibi onu satıp ucuza değiştireceğim diyorsa bu yanlış bir düşüncedir. Şeytan onun yerine geçmez, kaybeder."İslam Memiş'e göre gümüşün maksimum tahmini "altının gramını tahttan indirecek ve zincirlerini kıracak" Bu konuda şöyle konuştu: "Gümüşün onsu 25 dolardayız. Gümüş alıcıların son bir şansı olacak. Ardından gümüşün yeniden 26.28$'a, 30.2$'a yükseldiğini göreceğiz. Bir ons altının, bir ons gümüşün ve bir gram yeni zirvelere ulaşacak. Sonra gümüş zincirlerini kırdı, altın bir kez daha çok para kazandıran bir meta olacaktı. Sene başında konuştuk, sene sonuna gelmiş bulunuyoruz, hesap ortada diyeceğiz. Akıllı insanlar onu kavrar, kenara koyar, sayısını artırır. Gümüş gram monitör fiyatı 15.48 TL ama yine ekrandaki geçersiz fiyat açık piyasalarda 16-19 TL. Bu yıl 18-20-22 lira rakamlarını göreceğiz. Gümüş, hızlı yükselişiyle yatırımcılar için altından daha karlı bir emtia olacak."