İslam Memiş altını değil doları patlattı: Pik yapacağı tarihi verdi

İslam Memiş, 2023 seçimlerinden sonra Türkiyede çok ciddi bir dalgalanmanın olacağını ve doların kısa vadede 25 TL'ye kadar yükselebileceğini söyledi.
İSLAM MEMİŞ'TEN 2023 SEÇİMLERİ SONRASI TÜRKİYE'DE DOLARIN 25TL'YE ULAŞACAĞI TAHMİNİ
Türkiye'nin en güvenilen piyasa uzmanlarından İslam Memiş, takipçileri ile doların patlama yapacağı tarihi paylaştı. İslam Memiş, 2023 seçimleri sonrasında Türkiye'de çok ciddi bir dalgalanmanın olacağını söyleyerek, doların kısa vadeli 25 TL'ye ulaşabileceğini belirtti.
UZUN VADELİ YATIRIM YAPMAK ÖNEMLİ!
Uzun vadeye yatırım yapmanın daha mantıklı olduğunu vurgulayan İslam Memiş, seçimlerden sonra 18 lira 81 kuruş olan doların Haziran ayında 24-25 lira aralığında gözlemlenebileceğini ve bu seviyelerde tutulamayacağını ifade etti. İslam Memiş, Bitcoin hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Kısa vadeli 25 bin dolara kadar yükselebileceğini ve 2023 yılında kripto
Paraların Ufak da olsa hareketlenmesi görülebileceğini söyleyen Memiş, yatırımcılar için önemli bir kaynak olacak. İslam Memiş, dolar ve borsa hakkında karar vermek isteyenlerin dolar yatırımlarının 2023 yılında çok daha değerli ve mantıklı olacağını vurguladı.
DOLAR NEDEN YÜKSELİR?
Dolar yükselmesinin birçok nedeni vardır ve bu nedenle, her zaman tam olarak neden yükseldiği belirlenemez. Ancak, doların genellikle ekonomik, politik ve finansal faktörlere bağlı olarak yükselmesi beklenir. Ekonomik faktörler arasında ABD ekonomisinin güçlenmesi, düşük işsizlik oranı, yüksek büyüme ve inflasyon oranları bulunur. Bunlar, ABD dolarının diğer para birimlerine karşı güçlenmesine neden olabilir ve dolayısıyla doların değerinin artmasına neden olabilir. Politik faktörler arasında ise ülkenin siyasi istikrarı, yatırım ortamı, ulusal güvenlik ve uluslararası ilişkiler bulunur. Eğer bir ülkede siyasi istikrar varsa ve yatırım ortamı güvenli ise, yatırımcılar daha fazla para yatırırlar ve bu da doların değerinin artmasına neden olabilir. Finansal faktörler arasında ise faiz oranları, enflasyon beklentileri, döviz piyasası spekülasyonları ve dünya piyasalarındaki ekonomik gelişmeler bulunur. Eğer ABD faiz oranları diğer ülkelere göre daha yüksek ise, yatırımcılar ABD dolarına yönelir ve bu da doların değerinin artmasına neden olabilir.