EKONOMİ
19 Ocak 2023 - 16:30

İslam Memiş altını doları rafa kaldırdı! 100.000 TL'si olan hemen bunu yapsın: Son pişmanlık fayda etmeyecek!

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı programlarda 2023 yılı için projeksiyonlar verdi. 2023'ü isimlendiren Memiş, 100 bin lirası olan birinin neye ve nasıl yatırım yapması gerektiğini örneklerle değerlendirdi.

EKONOMİ
19 Ocak 2023 - 16:30
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İslam Memiş altını doları rafa kaldırdı! 100.000 TL'si olan hemen bunu yapsın: Son pişmanlık fayda etmeyecek!


2023 yılı için çok etkileyici bir Gram Altın, Ons Altın, Gram Gümüş ve Ons Gümüş tahmini İslam Memiş'ten geliyor. Memiş, 2023'ü "Gümüş Yılı" olarak adlandırdı ve nasıl yatırım yapılacağını değerlendirmek için 100 bin liranın üzerindeki örnekleri kullandı.

İSLAM MEMİŞ: "Bu rakamları gördüğünüzde pişman olabilirsiniz"

Orta vadede ons altının 2000 doların üzerine çıkacağı bazı ataklar beklediklerini söyleyen İslam Memiş, bu durumunda gram altı 1200-1280'li rakamlara çıkaracağını devamında ise 1450 lira seviyelerine yükselme ihtimalini getirebileceğini söyledi. Memiş açıkalmasında ayrıca, "Yatırımcılara genellikle aşağıdaki uyarıları yaparız. Riskinizi tamamen dağıtın. 2023, 2022'den çok daha değişken olacak. Risk dağılımı önemli. 100.000 gümüş liranız varsa direk altın almak yerine gümüşten faydalanmanız gerekiyor. 2022'de gram altın yüzde 43, gümüş yüzde 45 artacak. Bence gümüş bu yıl altından daha iyi performans gösterecek. Birkaç ay sonra 1200, 1300 rakamlarını gördüğünüzde gramın altında pişmanlık duymazsınız. Artık gümüş de var." ifadelerini kulandı.



İslam Memiş

"Gümüş'ün hikayesi bambaşka" diyen ve beklentilerini anlatan İslam Memiş'in 100 bin liralık örneği de dikkat çekti.

İSLAM MEMİŞ: "Bu yıl gümüş yılı"

Altın taraf belli. Bu bir yatırım aracıdır, ancak paranın hikayesi farklıdır. Fiziksel olarak paraya ihtiyaç vardır. Tıp alanında, bilişim alanında kullanılmaktadır. Bankaya giden vatandaşlar altın hesabının yanı sıra gümüş hesabı da açabilmektedir. Ya da Kapalıçarşı'da alıp satabilirler. Para ile ilgili çalışmalarımda bunu Hazine ve Maliye Bakanımıza da anlattım. Bundan sonraki aşamada sisteme dahil olan gümüş yatırımcılarının biraz daha öne çıkacağını düşünüyorum. Ons gümüşte 26, 32 ve 40 dolar, gram gümüşte ise 20 lira hedef ve 16 lirayı kırdıktan sonra her yıl yukarı yönlü hareketini sürdürebilir. 2023 yılı gümüş yılı olacak diyebilirim.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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