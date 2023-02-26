İslam Memiş altının pabucunu dama attı! Resmen para basacak diyerek herkesi ona yönlendirdi!











Ekonomist İslam Memiş'ten Yatırımcılara 2023 Tavsiyesi: "Altın ve Gümüş Yılı Olacak"







Uzmanlar Yeni Yatırım Alanı Olarak Kobalt Madenlerini Öneriyor

Altın ve para politikaları uzmanı İslam Memiş, daha önce benzeri görülmemiş bir öngörüde bulunarak "getiri açısından altın ve gümüşü geçeceğini" iddia ettiği yeni bir yatırım aracı önerdi. Memiş, yakında tüm dünyanın diline dolanacak olan bu yeni yatırım aracını oyunun kurallarını değiştirecek bir araç olarak nitelendirdi.Altının değerinde son dönemde yaşanan düşüşe rağmen yatırımcılara altın ve gümüşe yatırım yapmaya devam etmelerini tavsiye eden Memiş, uzun vadede bu değerli metallerin güvenilir getiriler sağlamaya devam edeceğini belirtiyor. Memiş, piyasada son dönemde yaşanan düşüşlerin dengelenme sürecinin bir parçası olduğuna inanıyor.Memiş, kobalt madenlerinin yeni yatırım alanı olduğunu ve yakında dünyanın yeni gözdesi olacağını öne sürüyor. Erken yatırım yapanların en kârlı çıkacağına inanan Memiş, yatırım yapacak parası olan yatırımcıları bu gelecek vaat eden yeni pazarı değerlendirmeye teşvik ediyor. Memiş, önümüzdeki yıl altın ve gümüşün kobalt karşısında geri planda kalacağını öne sürüyor.