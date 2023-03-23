İslam Memiş'den kredi uyarısı: 'Tüm sistem o tarihte değişebilir!'

Piyasa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarının sabit tutulması yönünde bir karar almasının ardından belirli bir yön belirledi. Yükselen altın ibresi hala yeşil ancak USD/TL kuru 19 liranın üstünde işlemde olmaya devam ediyor. Faiz oranlarının sabit tutulması da borsadaki olumlu havaya katkıda bulundu. Mali analist İslam Memiş, faiz kararı ve gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Memişi ayrıca krediyle ilgili bilgiler de verdi.
“GEÇİCİ ENFLASYON DİYORLAR”Amerika ve Avrupa finans piyasalarını derinden etkileyen bankacılık krizleri hakkında konuşan İslam Memiş, “Ekonominin parametreleriyle çok oynuyorsunuz ve bu şekilde bir krizle karşı karşıya kalıyorsunuz. Banka yetkilileri çıkıp biz bunu kriz gibi görmüyoruz dediler. Geçen sene geçici enflasyon dediler ama gitmediğini gördüler. Bunun bankacılık krizi içinde kriz olmadığını söyleyenler var. Yıl veya altı ay sonunda bunun bir kriz olduğunu söyleyecekler ve oranları düşürmeye karar verecekler."
"DOLARDAKİ SAKİNLİK BİZİ KUR ATAKLARINA KARŞI KORUR”
Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin açıklama yapan Memiş, “İyi haber Merkez Bankası faiz oranlarını kabul etti. Dolar endeksi 102'de, bu iyi bir şey" dedi. Memiş konuyla ilgili yaptığı açıklamada ayrıca, “Uluslararası piyasalarda dolar istikrara kavuşuyor, hatta değer kaybediyor. Bu durum bizi forex saldırılarına karşı korumaktadır. Borsa şu anda iyi gidiyor. Tam tersi olursa dolar kuru ve borsa satışları toparlanır.