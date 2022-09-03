EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 19:42

İslam Memiş, dolar ve altın hakkında açıklamalarda bulundu: "Rekora gidecek"

İslam Memiş, dolar ve altının rekor seviyelere ulaşacağını açıkladı. Vatandaşlar bu açıklamadan sonra Memiş'in ne tür tahminlerde bulunduğunu merak etmeye başladı. Detaylar haberimizde...

EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 19:42
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İslam Memiş, dolar ve altın hakkında açıklamalarda bulundu:


İslam Memiş, dolar ve altının yükselmesiyle birlikte yeni rekorun kapıda olduğuna vurgu yaptı.

Doların ve gram altının hızla değer kazanmasıyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ve beklentilerin üzerine çıkmasının ardından dolar kuru yükseldi. Sabah 18.16 olan dolar kuru, verilerin açıklanmasının ardından 18.22’ye yükseldi. Sabah 992 liradan başlayan gram altın, tarım dışı istihdam verisinin ardından yükselmeye başladı ve şu an 1001 lirada.

İslam Memiş Açıklamada Bulundu



İslam Memiş yapmış olduğu açıklamada, gram altının şu anda 1000 liranın altında olduğunu, ancak satın aldığınızda 1007 lira olduğunu söyledi. Bununla beraber sözlerine şunları ekledi "Şuan 1.000 liranın altında gram altın yok sevgili kardeşim, şuan 1.007 lira. Olunca söylerim." dedi.

Amerikan Merkez Bankası'nın kararları sonrasında dolar ve gram altının etkileneceğinin altını çizen Memiş, "Altın, gümüş gibi emtialar ciddi anlamda baskılanmaya devam ediyor. Özellikle bu baskılanma kısa vade için kalıcı olmayabilir. Enflasyon artmaya devam ediyor, jeopolitik riskler resesyon riski falan derken altın fiyatlarında tekrar yükseliş trendi olabilir ons bazında. Gram altın tarafındaki hikaye tamamen değişik. İster istemez doların uluslararası piyasalardaki değer artışları içeride dolar / TL kurunun 18.20 lira seviyesinin üzerinde tutulmasına neden oluyor.

"Dolar kuru için yılın son çeyreğinde 20-21 lira aralığında bugünkü ekonomik koşullarda bir fiyatlama bekliyoruz. Eğer bu öngörümüz gerçekleşirse gram altın / TL fiyatında yeni rekorlar da görme ihtimalimiz çok yüksek. Mesela 1.200 – 1.450 bu masada kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla emtia fiyatlarındaki bugünkü seviyeler orta ve uzun vade için alım fırsatı verdiğini düşünüyorum.."

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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