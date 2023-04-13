İslam Memiş doları olanları uyardı! O saatler arasına dikkat: Dolar ok gibi fırlayacak!













DOLARDA TARİHİ REKOR

Bankacılık krizi, faiz artırımı kararı, baskıcı düzenleyici uygulamalar ve daha farklı yöntemlerle beraber enflasyon oranlarında düşüşler planlanırken dolar ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket edişi ortaya çıktı. Amerikan kararları hem para piyasalarında hem de altın piyasaları üzerinde rekorları kayıtlara geçerken uzman isim İslam Memiş, yatırımcılara ve vatandaşlara sert uyarılarda bulundu. Ekonomi piyasaları açısından kritik bir gün olduğuna işaret edilirken Memiş, saat 15.30'da Amerika'da Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi açıklandığını belirtti. Bununla beraber saat 16.00'da İngiltere Merkez Bankası Başkanıyla toplantı düzenlenirken 17.30'da ise ham petrol stoklarının açılacağı bilgisi verildi. Bu durumda Amerika yön vermelerine başlarken yatırımcıların bugün itibariyle dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.Gelişmeler tüm hızıyla yaşanmaya devam ederken altının gerilemesinin doların ise artış göstermesine değinen Memiş, bugün fiyatlarda geniş bir bant aralığını olacağını acemi yatırımcıların ise bu durumdan çekinmemesi gerektiği yönde uyarılar yapıldı. Alım satım için karar verilirken gözler Perşembe gününe çevrildi.