İslam Memiş, 'fırsat bir kez gelir' uyarısında bulundu! Elinde altın olan hazırlığa hemen başlasın..

Federal Rezerv faiz kararının ardından altın piyasasında kayda değer bir hareketlilik yaşandı. Ülkede altının gram fiyatı ilgiyle izlenirken altın bir rekor daha kırdı. Altın 1.234 TL ile tüm zamanların rekorunu gördü. Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, Bu rakamların ekranda olduğunu vurgulayan Memiş, "Serbest piyasa ekranında 1264-1265 TL dediler" dedi.
“SERBEST PİYASADA HERHANGİ GEÇERLİLİĞİ YOK”
“BİN 200 TL SEVİYESİNE ÇEKİLEBİLİR”
Altın fiyatları konusunda açıklamalarına devam eden İslam Memiş, "Kısa vadeli bir teknik düzeltme olabilir" diyerek, "Kısa vadeli desteğe çekilecek. 1.200 TL'ye geri çekilebilir" dedi.