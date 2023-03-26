Finans
26 Mart 2023 - 11:03

İslam Memiş, 'fırsat bir kez gelir' uyarısında bulundu! Elinde altın olan hazırlığa hemen başlasın..

Gram altın dün yeni rekor kırarak 1.243 liraya yükseldi. Para ve finans piyasasının tanınan ismi olan İslam Memiş, altın sahiplerini yeni zirveler konusunda uyardı ve onları "hazırlıklara başlamaya" çağırdı.

Finans
26 Mart 2023 - 11:03
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İslam Memiş, 'fırsat bir kez gelir' uyarısında bulundu! Elinde altın olan hazırlığa hemen başlasın..
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Federal Rezerv faiz kararının ardından altın piyasasında kayda değer bir hareketlilik yaşandı. Ülkede altının gram fiyatı ilgiyle izlenirken altın bir rekor daha kırdı. Altın 1.234 TL ile tüm zamanların rekorunu gördü. Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, Bu rakamların ekranda olduğunu vurgulayan Memiş, "Serbest piyasa ekranında 1264-1265 TL dediler" dedi.

“SERBEST PİYASADA HERHANGİ GEÇERLİLİĞİ YOK”

İslam Memiş, 'fırsat bir kez gelir' uyarısında bulundu

İslam Memiş, "Ekranda gördüğünüz rakamlar bankalarda veya serbest piyasada geçerli değil. Vatandaşlar kuyumculara gittiğinde banka teklifleriyle 1265 TL'ye alıyor" dedi. Altında alım fırsatı var mı?” sorusunu yanıtlayan Memiş, altın yatırımcılarını "Son alım fırsatı, bundan sonra altın olmayacak" uyarısında bulundu.

“BİN 200 TL SEVİYESİNE ÇEKİLEBİLİR”



Altın fiyatları konusunda açıklamalarına devam eden İslam Memiş, "Kısa vadeli bir teknik düzeltme olabilir" diyerek, "Kısa vadeli desteğe çekilecek. 1.200 TL'ye geri çekilebilir" dedi.

"1450-1550 TL SEVİYELERİ HAZİRAN AYINDAN SONRA ONAYLANACAK"

Son olarak Memiş, “Alım fırsatı var. Bundan sonra altın yok. Hazirandan sonra yaz aylarında 1450-1550 TL ortaya çıkacak” dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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