EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 12:04

İslam Memiş gram altın sorusuna net cevap verdi! O fiyatın altında bulursanız hemen alın! İşte İslam Memiş'den yeni altın yorumu

İslam Memiş, "Altın ve gümüş fiyatlarında durum ne olur?" adını verdiği yeni videosunu yayınladı. Videosunda yeni altın yorumları yapana Memiş, gram altın sorusuna net bir cevap verdi: 'O fiyatın altında bulursanız hemen alın!'

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 12:04
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İslam Memiş gram altın sorusuna net cevap verdi! O fiyatın altında bulursanız hemen alın! İşte İslam Memiş'den yeni altın yorumu


Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni yayına verdiği bir videoda dolar, gümüş ve altın değerlemeleri verdi. İslam Memiş, açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyerek bazı tahminlerde bulundu. İşte, uzmanından altın yorumları ve merak edilen detaylar..

İslam Memiş'den yeni altın yorumu

İslam Memiş, yayınladığı videosunda doların şuan 18.22 seviyelerinde bulunduğunu ve yeniden inecek mi diye takip ettiklerini belirterek 'Eylül ayı itibarıyla dolar için görünüm iyi ve bu yılın dördüncü çeyreğinde 20-21 lira civarında olabilir. Zaman zaman kar satışına da gelebilir. Euro ise 18,22 TL. Dolar ve Euro eşleşerek aynı seviyede. EUR/USD yükseliş saldırısı ve yğkseliş talebi devam ediyor.' diye konuştu.



İslam Memiş

Memiş yorumunun devamında şu ifadelere yer verdi:

"1 ons altının fiyatı 1713 dolar. 1700'ün altına düştü, ancak kalıcı olarak değil. Baskı devam ediyor ve Fed'in mi yoksa ABD enflasyonunun 1700'ün altına mı kırılacağını yakından takip edeceğiz. Yine, 1.720$/ons altın seviyesini bekleyin. Altın TL gramı ekranda 998 lira olarak gösteriyorlar. Bu hafta 1000 liranın altına düşmedi. Serbest piyasada bir gram altın 1000 liranın altında değildi. Ekrana baktığını düşünen ve 1000'in altında olduğunu bulan herkes uyarıyı dikkate almalıdır. Onu kırarsa 985 gram altın kaybeder. Ekranda 1014 ile 1017 lira arasında 998 lira gösteriliyor. Bir kuyumcu size 5 lira fark verir ama 1020'nin altında bir gram altın vermez."

"Bizim onlarla bir alakamız yok çünkü hisleri sanal alemde, inançları sanal alemde. Bir aydır ekran ve halk pazarı arasındaki boşluğu izliyoruz. Altının, doların ve gümüşün gramını hafife alıyorsun. 1000 ila 1040 gram aralığını takip eder. Görünüm olumlu olmaya devam ederken TL üzerinden 1 gram altın alabilir. Dolar TL'deki güçlü pozisyon Grammgold'un kurtarıcısı olacak. Elimde TL varsa birkaç gram altın almak istiyorum. Kesinlikle altın ve gümüşü dolar ile alırım. Altın ons fiyatı da ucuz, gram TL fiyatı da öyle."

"Elimde bir dolar var gümüşe yakışır mı diye soran kişiye cevabım bence harika bir zaman. Ekrandaki gram fiyatı 10.60 lira. Hayır gram fiyatı 11 lira. 11.14 fiyatına satıldığını vurgulamak isterim. 11 veya daha azına bulabilirseniz, lütfen alın. Hiç çok ucuz bir ürüne yatırım yapmadığını söyleyen herkes, onun ucuz olduğunu bilmelidir. Bu açıdan hiç şüphem yok"

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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