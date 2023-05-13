İslam Memiş gram altın yatırımı yapanları uyardı: Seçim sonrası fiyatlar değişecek!







SEÇİM SONRASI GRAM ALTIN UYARILARI







Yatırımcı merakla uzmanların yaptığı açıklama ve önerileri yakından takip ederken İslam Memiş gram altın biriktiren yatırımcıyı uyardı. Seçim sonrası değişim olacak! Peki fiyatlar yükselecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıyı sık sık uyarmaya devam ediyor. İslam Memiş seçim sonrası için vatandaşı uyardı. 27 Nisan tarihinde seçim ile ilgili uyarılarda bulunan Memiş sanal kumarhanelerin seçim günü çok sayıda kişinin yuvasını yıkacağını söylemişti. Memiş, sanal kumarhanelerin insanların malını ve canını alıp kutlama yapacağını söyledi.İslam Memiş seçim sebebiyle fiyat dalgalanmalarının devam ettiğini ve yatırım yapmanın bu günlerde riskli olduğunu söyledi. Aynı zamanda İslam Memiş Kurban Bayramı erken geldi dedi ve piyasada kurbanlık arandığını söyledi. Yatırımcı vatandaşın aradaki fiyat farkını anlamadığını söyleyen İslam Memiş gram altın fiyatı yükselse de alan vatandaşların ileri zamanlarda zarar edeceğini vurguladı. İslam Memiş gram altının bu sene içinde 1.450 TL ve 1.475 TL aralığına kadar yükselebileceğini ve yatırım yapmadan önce bütün risklerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.