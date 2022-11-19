İslam Memiş hükümetin dolar operasyonunu deşifre etti! Tarih verdi, bunu mutlaka yapmalısınız!

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik son dönemde yatırımcıların canını sıkmaya başladı. Türkiye’de birçok ürünün fiyatı dolar kuruyla belirlenirken dolarda yaşanan yükseliş piyasaları alt üst etmeye yetiyor. Son olarak Merkez Bankası’nın yılsonu dolar kuru tahminini açıklaması üzerine dolar kısa bir süre düşüş yaşadı ancak hemen geri toparlandı. Adım adım 19 liraya yaklaşan dolar ile ilgili önemli bir tahmin yapıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, herkesi şaşırtan bir dolar yorumu yaptı.
Dolara 2023 operasyonu geliyor iddiası!
Super Haber’de yer alan habere göre, İslam Memiş dolara operasyon yapılacağını ileri sürdü. Geçtiğimiz hafta Taksim’de yapılan bombalı saldırının bu operasyonun başlangıcı olduğunu söyleyen Memiş, dış kaynakların Türkiye’nin ekonomisini bozmak ve turist akışını kesmek için farklı saldırılarda bulunduğunu ifade etti. Memiş, “ Döviz bir yatırım aracıdır, döviz alın şöyle olacak, böyle olacak gibi söylemler tamamen istihbarat çalışmalarıdır “ diyerek dolar tahmininde bulunanları eleştirdi. Aralık 2021’de dolara yapılan operasyonun en bariz şekliyle görüldüğünü, insanların galeyana gelerek 8.80 TL’den 18 TL’ye yükselen dolara hücum ettiğini hatırlattı. Aradan geçen bir yılda o dönem dolarını bozduran kişilerin hala zararlarını gideremediklerinin altını çizerek yıl sonuna kadar yine aynı operasyonlarla karşılaşılabileceği konusunda uyardı.