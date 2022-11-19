İslam Memiş hükümetin dolar operasyonunu deşifre etti! Tarih verdi, bunu mutlaka yapmalısınız!







Dolara 2023 operasyonu geliyor iddiası!







Dolar 20-21 TL olabilir, o tarihte uzak durun

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik son dönemde yatırımcıların canını sıkmaya başladı. Türkiye’de birçok ürünün fiyatı dolar kuruyla belirlenirken dolarda yaşanan yükseliş piyasaları alt üst etmeye yetiyor. Son olarak Merkez Bankası’nın yılsonu dolar kuru tahminini açıklaması üzerine dolar kısa bir süre düşüş yaşadı ancak hemen geri toparlandı. Adım adım 19 liraya yaklaşan dolar ile ilgili önemli bir tahmin yapıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, herkesi şaşırtan bir dolar yorumu yaptı.Super Haber’de yer alan habere göre, İslam Memiş dolara operasyon yapılacağını ileri sürdü. Geçtiğimiz hafta Taksim’de yapılan bombalı saldırının bu operasyonun başlangıcı olduğunu söyleyen Memiş, dış kaynakların Türkiye’nin ekonomisini bozmak ve turist akışını kesmek için farklı saldırılarda bulunduğunu ifade etti. Memiş, “ Döviz bir yatırım aracıdır, döviz alın şöyle olacak, böyle olacak gibi söylemler tamamen istihbarat çalışmalarıdır “ diyerek dolar tahmininde bulunanları eleştirdi. Aralık 2021’de dolara yapılan operasyonun en bariz şekliyle görüldüğünü, insanların galeyana gelerek 8.80 TL’den 18 TL’ye yükselen dolara hücum ettiğini hatırlattı. Aradan geçen bir yılda o dönem dolarını bozduran kişilerin hala zararlarını gideremediklerinin altını çizerek yıl sonuna kadar yine aynı operasyonlarla karşılaşılabileceği konusunda uyardı.İslam Memiş, şu an 18,60 TL olan dolar kurunun 20-21 TL aralığını görme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, Türk Lirası’nın dolar karşısında değerleneceğini ve doları saf dışı bırakacağı yeni bir düzenin geleceğini iddia etti. Dolar kuru ataklarında bankalardaki döviz mevduatlarının artışında etki olabileceğini söyledi. Vatandaşların şu anda yüksek enflasyon rakamları ve faizler nedeniyle krediye ulaşmakta güçlük çektiğini, bu durumun mart ayına kadar devam etmesini öngördüğünü belirtti. Memiş, dolar kurunda yıl sonunda yeni bir zirve yaşanmasını beklediğinin altını çizerek “ 2023 yılı mart ayı itibarıyla dolardan uzak durmak lazım “ diyerek yatırımcıları uyardı. En çok kazandıranlar arasında altının ilk sırada yer aldığını belirten Memiş, borsanın ikinci, euro’nun üçüncü ve doların dördüncü sırada yer aldığını aktardı. Doların sadece isim olarak var olduğunu ancak pek bir kazanç sağlamadığını da sözlerine ekledi.