İslam Memiş'in kehanetleri bir bir gerçek oldu! O iki güne aman dikkat: Altın fiyatları tepetaklak olacak







Para piyasaları için kritik hafta







Salı ve Çarşamba günlerine dikkat

Merkez bankalarında belirsizlik

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları odaklı olmak üzere para piyasalarına ilişkin son öngörülerini paylaştı. TV100'deki yazısında Memiş, bu hafta merkez bankalarının faiz oranları ile ilgili kararlarının küresel piyasalar tarafından yakından takip edileceğini açıkladı.Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları ve açıklamalarının önemli olacağını belirtti. Ayrıca Avrupa ve ABD'de açıklanacak PMI verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da önemli olacağını belirtti.Memiş, Çarşamba akşamı Fed'in, Perşembe günü ise TCMB'nin alacağı kararların para piyasalarında etkili olacağını vurguladı. Kararların öncesi ve sonrasında farklı fiyatlamalar olabileceği için yatırımcıların bu iki güne dikkat etmelerini tavsiye etti. Ayrıca Memiş, TCMB'nin Fed'in kararını gördükten sonra kararını vereceğini öngördü.TCMB'nin yıl içinde faiz indirimine gitmesi muhtemel olmakla birlikte, değişen koşullar nedeniyle birkaç ay beklemeyi tercih edebilir. Dolar/TL kuru 19 TL'nin üzerinde, depremin maliyeti artıyor ve ABD'deki banka iflaslarının olumsuz etkileri, gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Dolayısıyla TCMB'nin faiz indirmesi ya da pas geçmesi %50 ihtimal. Benzer şekilde Fed'in de 25 baz puan faiz artırma ya da pas geçme ihtimali de %50.Memiş, kendisi için 4950-5350 puan aralığının geçerliliğini koruduğunu öngörüyor.Ekranlarda 18,90-19,05 TL, serbest piyasalarda ise 19,20-19,30 TL aralığının takip edilmesini tavsiye ediyor. Orta vadede 24-25 TL tahmininin devam ettiğini belirtiyor.Yıl içinde 2350 dolar tahmini devam etmekle birlikte, 1960-2030 dolar aralığının takip edilmesini tavsiye ediyor.Memiş, haziran sonrası için 1450-1550 TL öngörüsü devam etmekle birlikte ekranlarda 1170-1260 lira, serbest piyasalarda ise 1190-1280 TL aralığının takip edilmesini tavsiye ediyor.