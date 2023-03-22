Finans
22 Mart 2023 - 18:00

İslam Memiş'in kehanetleri bir bir gerçek oldu! O iki güne aman dikkat: Altın fiyatları tepetaklak olacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları odaklı olmak üzere para piyasalarına ilişkin son öngörülerini paylaştı.

Finans
22 Mart 2023 - 18:00
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İslam Memiş'in kehanetleri bir bir gerçek oldu! O iki güne aman dikkat: Altın fiyatları tepetaklak olacak
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları odaklı olmak üzere para piyasalarına ilişkin son öngörülerini paylaştı. TV100'deki yazısında Memiş, bu hafta merkez bankalarının faiz oranları ile ilgili kararlarının küresel piyasalar tarafından yakından takip edileceğini açıkladı.

 

Para piyasaları için kritik hafta



Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları ve açıklamalarının önemli olacağını belirtti. Ayrıca Avrupa ve ABD'de açıklanacak PMI verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da önemli olacağını belirtti.

Salı ve Çarşamba günlerine dikkat 

Memiş, Çarşamba akşamı Fed'in, Perşembe günü ise TCMB'nin alacağı kararların para piyasalarında etkili olacağını vurguladı. Kararların öncesi ve sonrasında farklı fiyatlamalar olabileceği için yatırımcıların bu iki güne dikkat etmelerini tavsiye etti. Ayrıca Memiş, TCMB'nin Fed'in kararını gördükten sonra kararını vereceğini öngördü.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları odaklı olmak üzere para piyasalarına ilişkin son öngörülerini paylaştı. TV100'deki yazısında Memiş, bu hafta merkez bankalarının faiz oranlarıyla ilgili kararlarının küresel piyasalar tarafından yakından takip edileceğini açıkladı. Para piyasaları için kritik hafta Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları ve açıklamalarının önemli olacağını belirtti. Ayrıca Avrupa ve ABD'de açıklanacak PMI verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da önemli olacağını belirtti. Salı ve Çarşamba günlerine dikkat edin Memiş, Çarşamba akşamı Fed'in, Perşembe günü ise TCMB'nin alacağı kararların para piyasalarında etkili olacağını vurguladı. Kararların öncesi ve sonrasında farklı fiyatlamalar olabileceği için yatırımcıların bu iki güne dikkat etmelerini tavsiye etti. Ayrıca Memiş, TCMB'nin Fed'in kararını gördükten sonra kararını vereceğini öngördü. Merkez bankalarında belirsizlik TCMB'nin yıl içinde faiz indirimine gitmesi muhtemel olmakla birlikte, değişen koşullar nedeniyle birkaç ay beklemeyi tercih edebilir. Dolar/TL kuru 19 liranın üzerinde, depremin maliyeti artıyor ve ABD'deki banka iflaslarının olumsuz etkileri gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Dolayısıyla TCMB'nin faiz indirmesi ya da pas geçmesi yüzde 50 ihtimal. Benzer şekilde Fed'in de 25 baz puan faiz artırma ya da pas geçme ihtimali yüzde 50'dir. Memiş ayrıca şu konulara ilişkin tahminlerini de paylaştı Takip edilecek bant aralıkları BIST 100: Memiş, kendisi için 4 bin 950-5 bin 350 puan aralığının geçerliliğini koruduğunu öngörüyor. Dolar/TL: Ekranlarda 18,90-19,05 lira, serbest piyasalarda ise 19,20-19,30 lira aralığının takip edilmesini tavsiye ediyor, orta vadede 24-25 lira tahmininin devam ettiğini belirtiyor. Ons altın (XAU/USD): Yıl içinde 2 bin 350 dolar tahmini devam etmekle birlikte bin 960-2 bin 30 dolar aralığının takip edilmesini tavsiye ediyor. Gram altın: Memiş, haziran sonrası için bin 450-bin 550 lira öngörüsü devam etmekle birlikte ekranlarda bin 170-bin 260 lira, serbest piyasalarda ise bin 190-bin 280 lira aralığının takip edilmesini tavsiye ediyor.

Merkez bankalarında belirsizlik

TCMB'nin yıl içinde faiz indirimine gitmesi muhtemel olmakla birlikte, değişen koşullar nedeniyle birkaç ay beklemeyi tercih edebilir. Dolar/TL kuru 19 TL'nin üzerinde, depremin maliyeti artıyor ve ABD'deki banka iflaslarının olumsuz etkileri, gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Dolayısıyla TCMB'nin faiz indirmesi ya da pas geçmesi %50 ihtimal. Benzer şekilde Fed'in de 25 baz puan faiz artırma ya da pas geçme ihtimali de %50.

ons altın

Takip edilecek bant aralıkları

BIST 100: Memiş, kendisi için 4950-5350 puan aralığının geçerliliğini koruduğunu öngörüyor.

Dolar/TL: Ekranlarda 18,90-19,05 TL, serbest piyasalarda ise 19,20-19,30 TL aralığının takip edilmesini tavsiye ediyor. Orta vadede 24-25 TL tahmininin devam ettiğini belirtiyor.

Ons altın (XAU/USD): Yıl içinde 2350 dolar tahmini devam etmekle birlikte, 1960-2030 dolar aralığının takip edilmesini tavsiye ediyor.

Gram altın: Memiş, haziran sonrası için 1450-1550 TL öngörüsü devam etmekle birlikte ekranlarda 1170-1260 lira, serbest piyasalarda ise 1190-1280 TL aralığının takip edilmesini tavsiye ediyor.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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