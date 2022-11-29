İslam Memiş 'işler çıkmaza girdi' diyerek uyardı: Doları, altını, kriptosu olanlar bunlara dikkat!

Altın fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaları değerlendirdi. Çin’de yaşanan Covid-19 kapanmaları nedeniyle Pekin’de halkın sokağa döküldüğünü, Çin’deki bu gelişmelerin küresel ekonomiyi sarstığını söyledi. ABD ve Çin arasında yaşanan gelişmeleri ve piyasalara nasıl etki edeceğini anlattı.
Yeni kapanma yeni ekonomik krizSon haftalarda Çin’den gelen görüntülerin küresel piyasaları rahatsız ettiğini ifade eden İslam Memiş, insanlara zorla covid testinin yapılması, sokak olaylarının siyasi boyutlara gelmesinin piyasalarda karışıklığa neden olduğunu söyledi. Memiş, “ Yeniden kapanma mı geliyor? Eğer yeniden bir kapanma olursa bu yeniden bir ekonomik krizle sonuçlanır “ ifadelerini kullandı.
İşler çıkmaza girdi diyerek açıkladı
İslam Memiş, son gelişmelerden sonra Asya borsalarının yeniden yükselişe geçtiğini anlattı. Çin’de vaka sayılarında 100 bin civarı artış olduğunun altını çizerek, 2022 yılında yatırımcıların yeniden bir hikayeye ihtiyaç duyduğunu ve bu bahaneyle hikayenin de bulunduğunu söyledi. İşlerin çıkmaza girdiğini söyleyen Memiş, bunun dünya ekonomileri için yeni bir bahane olarak 2022 yılını tamamlayan bir etken olduğunun altını çizerek “ Bana göre, her ülkede farklı bir salgın süreci başlayacak. bununla beraber dünya yeniden bir kapanma sürecine girebilir “ dedi. İşte İslam Memiş'in TGRT Haber'e yaptığı açıklamalar: ">
Son dönemde altın, dolar, Euro, kripto ve borsada dalgalanmalar yaşanıyor. İslam Memiş, Çin’de yaşanan olayların piyasalara doğrudan etki edeceğini ve işlerin artık çıkmaza gireceğini söyledi. Bu durumda altın, dolar ve diğer piyasalarda büyük bir atağın gerçekleşebileceğini ifade etti. Bu açıklama sonrasında yatırımcılar büyük bir endişe duymaya başladı. Piyasaları etkileyecek olayların en kısa sürede sona ermesi ve piyasaların en az hasarla atlatması bekleniyor.