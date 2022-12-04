İslam Memiş müjdeyi verdi! Gram altın, Bitcoin'de yükseliş için o tarihi işaret etti

Piyasalarda aralık ayı hareketliliği yaşanıyor. Yılın son ayında altın fiyatları yukarı yönlü hareket ederken dolar ve euro’da sabit seyir sürüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalından bir video paylaşarak iki müjde verdi. Gram altında yükseliş beklentisi için tarih verdi. İslam Memiş, aralık ayına ilişkin gram altın, dolar, gram gümüş, ons altın ve Bitcoin değerlendirmelerinde bulundu. İki Müjde başlıklı bir video yayınlayan Memiş, ay sonuna kadar gerçekleşmesini beklediği öngörülerinden bahsetti.
Gram altının yükseleceği tarihi verdi
İslam Mmeiş, altının ons fiyatının 1783 dolar seviyesinde olduğunu, teknik olarak 1780-1815 dolar seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde gram altında 1983 dolar ile tüm zamanların rekorunun kırıldığını aktararak, ilerleyen haftalarda yeni hedefin 1100 lira olacağını ifade etti. Gümüşün ons fiyatında toparlanma olduğunu, 24-26 dolar aralığını takip edeceğini; gram fiyatının 13.90 TL olduğunu ancak 14 lira ila 16 lira seviyesinin görülebileceğini aktardı. Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’de bir sonraki atakta 18 bin dolara kadar yükselişlerin devam edeceğini öngördüğünü kaydetti.