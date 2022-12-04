EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 07:08

İslam Memiş müjdeyi verdi! Gram altın, Bitcoin'de yükseliş için o tarihi işaret etti

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 'müjdeyi vermek istiyorum' diyerek duyurdu. Gram altın, dolar, Bitcoin yükselişi için tarih verdi.

EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 07:08
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İslam Memiş müjdeyi verdi! Gram altın, Bitcoin'de yükseliş için o tarihi işaret etti


Piyasalarda aralık ayı hareketliliği yaşanıyor. Yılın son ayında altın fiyatları yukarı yönlü hareket ederken dolar ve euro’da sabit seyir sürüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalından bir video paylaşarak iki müjde verdi. Gram altında yükseliş beklentisi için tarih verdi.

İslam Memiş, aralık ayına ilişkin gram altın, dolar, gram gümüş, ons altın ve Bitcoin değerlendirmelerinde bulundu. İki Müjde başlıklı bir video yayınlayan Memiş, ay sonuna kadar gerçekleşmesini beklediği öngörülerinden bahsetti.

Gram altının yükseleceği tarihi verdi



İslam Mmeiş, altının ons fiyatının 1783 dolar seviyesinde olduğunu, teknik olarak 1780-1815 dolar seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde gram altında 1983 dolar ile tüm zamanların rekorunun kırıldığını aktararak, ilerleyen haftalarda yeni hedefin 1100 lira olacağını ifade etti.

Gümüşün ons fiyatında toparlanma olduğunu, 24-26 dolar aralığını takip edeceğini; gram fiyatının 13.90 TL olduğunu ancak 14 lira ila 16 lira seviyesinin görülebileceğini aktardı.

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’de bir sonraki atakta 18 bin dolara kadar yükselişlerin devam edeceğini öngördüğünü kaydetti.

7 Aralık’a dikkat

Açıklamalarına devam eden İslam Memiş, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzerinde gerçekleştiğini ve dolar endeksi yükseldiği için de altın, gümüş ve paritelerde kar satışlarının gerçekleştiğini söyledi.

‘Bir müjdeyle başlamak istiyorum’ diyen Memiş, daha önce reşat altın basımıyla ilgili söylemleri ve çalışmalarının olduğunu söyleyerek o tarihe dikkat çekti. Darphanenin artık reşat beşi bir yerde altını da 7 Aralık’tan itibaren piyasaya süreceğini, bu konudaki kaos ve karışıklığın artık sonlandığını ifade etti. Darphanenin bastığı reşat altının 22 ayar olduğunun da altını çizen Memiş, almak isteyenlerin bu konuda endişe duymaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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