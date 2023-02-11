İslam Memiş servet kazandıran formülü verdi: 200 TL'niz bile varsa bunu alın!

İslam Memiş, yatırım aracının değiştirildiği yönünde sıklıkla yorumlarda bulunurken kripto para ve borsa piyasasındaki sallantılı dönem vatandaşları tedirgin ettiğini belirtirken yatırım yapanlara yeni formüller sundu. En güvenilir yatırım aracının gram altın olduğuna değinerek Memiş bilinen doğrunun yanlış olduğunu ortaya çıkardı. İslam Memiş yatırım yaptığı yeri açıkladı.
İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIM ARACI ÖNERİSİ
Uzman isim Memiş, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelirken ilerleyen vakitlerde gümüşün 20'li seviyelere ulaşacağı yönünde bilgiler verdi. Gümüşe yatırım yapanların çok kazanacağını duyuran Memiş, altın seyrinin belirli seviyede devam ettiğini fakat gümüşün ise 2.5 TL olduğu zamanlarda alanların yüzde yüzde 50 kar ettiğini belirtti. Gümüşün yükselişi devam ederken 20'li seviyelere ulaşacağı yönünde tavsiyelerde bulunurken kendisinin de yatırım aracının gümüş olduğunu belirtti.