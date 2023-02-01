İslam Memiş tek tek açıkladı! Altın, dolar ve Bitcoin'de zirve o tarihte geliyor

İslam Memiş, çektiği videoda gümüş, altın ve kripto
paralardan dövize kadar çok sayıdaki yatırım aracına ilişkin tavsiyeler sunarak yatırımcıların gündemine oturdu.
İSLAM MEMİŞ'TEN PİYASA DEĞERLENDİRMESİ
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta da piyasaları yatırımcılar ile paylaştığı YouTube kanalındaki videolu değerlendirmelerinde yer aldı. İslam Memiş, hem altın hem de gümüşün yanı sıra kripto paralardan dövize kadar çok sayıdaki yatırım aracına ilişkin açıklamalarda bulundu. Videoyu izleyenler, ‘Altın ve gümüş ne kadar daha düşer?’ başlığını taşıyan video ile karşılaştılar. Bir süredir altın ve gümüşte sağlıklı bir yükseliş için yakın zamanda düşüş beklediği konusunda ısrarcı olan İslam Memiş, ‘Sizi zengin edecek’ dediği emtia ile yatırımcıların gündemine oturdu. Videonun başında, İslam Memiş tarafından yatırımcıların sorduğu soruların cevaplarını arayan bir değerlendirme yapıldı. Borsa 5472 puan seviyesinde olduğu ve 0.32’lik değer kaybının olduğu belirtilerek, orta ve uzun vadede işlem yapanların kazançlı çıkacağı ve düşüş yönlü beklentilerinin korunacağı vurgulandı. Döviz kurlarında ise ekranlardaki ve serbest piyasalardaki fiyat aralıkları paylaşıldı. Euro dolar paritesi ise 1.09 seviyesini test eden İslam Memiş, biraz daha geri çekilme beklediğini ve 1.07 seviyesinin destek olarak takip edileceğini söyledi. Yatırım yaparken birçok faktöre dikkat etmek gerektiği her zaman vurgulanan İslam Memiş, kendi YouTube kanalı üzerinden paylaştığı videoları ile yatırımcıların yolunu aydınlatmaya devam ediyor.
İslam Memiş, 2023 yılının altın ve gümüş yılı olacağını öngörerek alım ve satım fırsatları hakkında açıklamalarda bulundu.
2023 YILI ALTIN VE GÜMÜŞ YILI OLACAK: İSLAM MEMİŞ'İN UYARILARI Yatırımcıların yakından takip ettiği altın ve gümüş piyasasında, uzman yatırımcı İslam Memiş tarafından 2023 yılının sık sık altın ve gümüş yılı olacağı vurgulandı. İslam Memiş, bu öngörüsünü bir kez daha tekrarladı. Memiş, alım ve satım fırsatları hakkında da bilgi verdi. Gram altının TL fiyatının 1165 seviyesinde olduğunu, serbest piyasalarda ise 1178-1183 seviyesinde olduğunu belirtti. Piyasalardaki panik havasının bir kar satışına neden olmaması gerektiğini ifade eden Memiş, önümüzdeki haftalarda düşüşlerin beklendiğini vurguladı. Memiş, alım yapanların fırsat kollaması gerektiğini söyledi. İslam Memiş, gümüşün karlı bir yatırım olduğunu ve 2023 yılında bazı yeni rekorların göreceğimizi söyledi. Memiş, 1450 ve 1550 yıllık bazda beklentilerinin olduğunu ifade etti. Yatırımcılara da uyarıda bulunan Memiş, düşük fiyattan aldıklarını satmamalarını, hatta alım için fırsatlar kollamalarını tavsiye etti. Memiş, gram altının 1850 dolar ons tarafında destek seviyelerini beklediğini ve düşüşlerin beklenmesi gerektiğini söyledi. Gümüş onsu 22.80 destek seviyesinin altından tepki alımı gelebileceğini de vurguladı. Memiş, altın ve gümüş arasındaki rasyonun yükselmesinin, gümüşün altına göre daha ucuz kalmasına neden olduğunu sözlerine ekledi.
İslam Memiş, altın, gümüş, Bitcoin ve Sterlin gibi para piyasalarının durumu hakkında konuşurken, altınımla gümüş alımının ucuza mal edilebileceğini, Bitcoin'in 22 bin 747 dolar seviyesinde olduğunu ve Sterlin dolar paritesinin 1.2340 seviyesinde olduğunu belirtti. ALTIN VE GÜMÜŞÜN GÜCÜ
Gümüş ve altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, altın ve gümüş alımının ucuz mal edilmesi için elindeki altının bir miktarıyla gümüş alınabileceğini söyledi. İslam Memiş ayrıca, bugünkü gümüş fiyatının 13.93 lira olduğuna ve serbest piyasalarda 14 liradan fazla olduğuna dikkat çekerek, gümüş almak isteyenlerin elindeki altının bir miktarıyla gümüş almasını tavsiye etti. İslam Memiş ayrıca, kripto para
piyasalarını değerlendiren Bitcoin'in 22 bin 747 dolar seviyesinde olduğunu ve 25 bin dolar seviyesine bakmaya devam edildiğini belirtti. Memiş, sterlin dolar paritesinin 1.2340 seviyesinde olduğunu ve 1.25 üzeri rakamların beklenildiğini ifade etti. İslam Memiş, gümüş ve altın alımıyla ilgili olarak, "Gümüş almak isteyenlerin elindeki altının bir miktarıyla gümüş alabilmeleri gerekiyor. Fiyatların ucuz olduğu dönemlerde alımların yapılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. Ayrıca, Bitcoin ve diğer kripto paraların gündeminde yer alması nedeniyle, Bitcoin'in 25 bin dolar seviyesine kadar artış göstermesi bekleniyor. İslam Memiş, ayrıca sterlin dolar paritesinin de 1.25 üzeri rakamların beklenildiğini belirtti.