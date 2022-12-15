İslam Memiş'ten 1100 lirayı gören gram altın yorumu: 'Coşku daha yeni başladı, bunlar fragman!'

Altın ve gümüş yükseliyor. Peki bu artışlar ne kadar sürecek, yeni rekorlar kırılacak mı? İslam Memiş, "Altın ve Gümüş Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek mi?" başlıklı videosunda çok önemli açıklamalarda bulundu. Memiş ayrıca dolar, euro ve petrol fiyatlarını değerlendirdi. Euro ve dolar paritesine ilişkin beklentilerimiz karşılandı ve tekrar yükselişe geçmesini beklediklerini söyleyen İslam Memiş, petrol fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandığını ve yakında bunun pompalarda bir artışa neden olabileceğini söyledi.
GRAM ALTINDA YENİ REKOR BEKLENİYOR MU?
İslam Memiş, altın fiyatında yeni bir rekorun gelebileceğini söyledi. 14 Aralık günü 1820'ye kadar çıkan altının ons fiyatının 1809 dolar civarında olduğunu aktaran Memiş, şimdilerde 1815 dolar ve 1830 dolar beklentisinin olduğunu kaydetti ve açıklamasında "Şimdi direnç seviyesini takip etmeye devam ediyorum, 1830 doları kırdıktan sonra 1860 dolar üzerinde olabilir." dedi. Altın ve finans
piyasaları uzmanı İslam Memiş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Gram Altın TL fiziki olarak 1092 ile 94 lira arasında değişiyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 1100 lirayı dün test etti. Bundan sonra kaydedilen cümleyi duymaya devam edeceksiniz. Çünkü beklediğim rekor henüz gelmedi. 1200 gram altın olmadan altının fiyatının yükseldiğini söyleyemem. Yükselmeye devam edecek mi, evet benim beklentim o yönde. Yeni bir zirve test edilebilir. Altın almak isteyen kişiler bazen fırsatlar yakalamaktadır. ”
"YENİ ENSTRÜMANA GEÇECEĞİZ"
Gümüş ile ilgili çok çarpıcı yorumlar yapan İslam Memiş, Coşku daha yeni başlıyor," dedi ve ardından "Yeni bir enstrümana geçeceğiz" ifadelerini kullandı. Memiş ayrıca; "Gümüşün onsu 24 doların üzerindeydi. 24 ve 26 dedim. Piyasa, 26 dolarlık kırılmanın ardından karıştı." ifadelerini de sözlerine ekledi. Gümüş yatırımcılarının bu konuda şanslı olduklarını belirten İslam Memiş, "Sekiz aydır gümüşü nereden aldınız demiştiniz Daha önceki bir yorumda bu yılın dördüncü çeyreğinin ilk çeyreğe benzer olabileceğini söylemiştim. Gümüş yine altını geçti. 1 gram gümüşün 14 lira seviyesinde fiyatı var. Gümüş kraldır, gerisi detaydır. Yeni bir kayıt görünür. Seviyemiz 20 lira seviyesindeydi." dedi. Bu seviyede, başka bir enstrümana geçiş yapabilecekleri konusunda bir öngörüsü olduğunu söyleyen Memiş, bu nedenle 40 dolar ve 20 liralık gümüşün gram ve ons değeri önemli olduğunu ifade etti ve bu konuda beklemeye devam edeceğini aktardı..