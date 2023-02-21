İslam Memiş'ten akıllara zarar yorum! Herkesi o yatırıma yönlendirdi: Kimse beklemiyordu!

Altın Uzmanı İslam Memiş Yatırımcıları Kobalt Fırsatını Değerlendirmeye Çağırdı







Altın Uzmanı İslam Memiş, Kobaltın 2023-2024 Yıllarında Değer Kazanacağını Söyledi







İslam Memiş'ten Dikkat Çeken Açıklama: "Kobalt Dünyanın Yeni Gözdesi Olacak"

Altın fiyatı 1.185 TL'lik zirveye ulaştıktan sonra düşüş eğilimine girerken, dolar şu anda 19,30 seviyelerinde seyreden kur ile yeni rekor kırıyor. Yatırımcılar paralarını nasıl değerlendireceklerini düşünürken, altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş beklenmedik bir seçenek sundu. Memiş, kobaltın (Co) yeni gözde yatırım aracı olacağını ve yatırımcıların 2023-2024 yıllarında değer kazanacak bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düşen altın fiyatları ve rekor kıran dolar kuru karşısında yatırım seçenekleri arayan yatırımcılar için sürpriz bir açıklama yaptı. Memiş, yatırımcıları 2023-2024 yıllarında önemli ölçüde değer kazanacağını öngördüğü kobalta yatırım yapma fırsatını değerlendirmeye çağırdı. Memiş'e göre önümüzdeki yıllarda tüm dünya kobaltın değerini konuşuyor olacak.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların kararlarını sorgulamalarına neden olacak şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Altın fiyatlarının düşüş eğilimine girmesiyle birlikte kobalta yatırım yapma fırsatının değerlendirilmesini öneren Memiş, kobaltın yeni gözde yatırım aracı olacağını belirtiyor. Memiş, kobaltın 2023-2024 yıllarında tüm dünyanın konuşacağı bir değer kazanacağından emin.