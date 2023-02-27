İslam Memiş'ten altın dolar biriktirenlere uyarı! Zarar edersiniz diyerek o günü işaret etti!







İSLAM MEMİŞ'TEN FAİZ İNDİRİMİ VE GRAM ALTIN AÇIKLAMALARI Youtube kanalı Bitlo'nun konuklarından İslam Memiş, konuşmalarının sonunda TCMB'nin 50 baz puan faiz indirim kararını öngörmüştü. Memiş, piyasalarda son iki haftadır tadın tuzun olmadığını ve FED konuşmaktan sıkıldığını söyleyerek, FED'in Haziran ayına kadar iki kez ayrı ayrı 25 baz puan faiz artırımı yapacağını tahmin etti.





FİNANSAL OKUR YAZARLIĞI AZ OLANLAR DİKKAT!

İslam Memiş, Bitlo'nun Youtube kanalına konuk olduğunda TCMB faiz indirimi öngörüsünde tuttuğu yanı sıra gram altınla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.Gümüş tarafında ise 21.57 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 20.50 ve 21.40 destek seviyelerini takip edeceğini de sözlerine ekledi. Gram altında ise bankalarda 1145 liraya satılan altını bozdurmak isteyenlerin, bankadan 1110 lira alacağını dile getirdi. Aynı zamanda finansal okuryazarlığı az olanları uyararak, makas aralığında risk almadan para kazanılmadığını hatırlattı. Borsa tarafında ise 5200 seviyesinin üzerinde ve 4950 seviyesinin altında hareketlerin olacağını öngören Memiş, 5250 seviyesinin test edilmesinin ardından geri çekileceğini ve muhtemelen 4950 seviyesine kadar ineceğini de sözlerine ekledi.