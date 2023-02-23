İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı! Sakın inanmayın dedi: Gerçek rakamı duyurdu!







UZMAN İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YATIRIMCILARINA UYARI: “EKRANLARA İNANMAYI BIRAKIN!”







MAKAS ARALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ!

Altın piyasalarındaki dalgalanmaların ardından makas aralıklarında genişlemelerin yaşanacağına dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ekran ve serbest piyasa seviyelerinin farklılığına da işaret etti. Yatırım yaparken ekranlara aldanılmaması gerektiğini vurgulayan Uzman Memiş, yakın vadeli tahminlerini de paylaştı. İlgili yazıda, altının 1700 dolar seviyelerine kadar gerilemesi olasılığına değinilirken, bu durumun gümüş fiyatlarına da etki edeceği belirtildi. Uzman Memiş, uzun vadeli tahminlerinde ise altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde olacağını öngördü.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altının geçtiğimiz haftayı 1.8841 dolar seviyesinden kapattığını hatırlatarak, bu hafta ons altında yükselişin devam edeceğini ve seviyenin 1.865 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ettiğini belirtti. Ancak bu seviyeye ulaşılmasının ardından geri çekilmelerin başlayabileceğine dikkat çeken Memiş, 1.828-1.865 dolar aralığını takip edeceğini söyledi. Ayrıca ekran ve serbest piyasa seviyelerinin birbirlerinden farklı olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı ve ek olarak makas aralıklarına da dikkat edilmesi gerektiği hususunu vurguladı.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin de ekran ve serbest piyasa seviyelerinin birbirlerinden farklı olduğuna dikkat çekti. Yatırımcıların serbest piyasayı takip etmeleri gerektiğini belirten Uzman Memiş, yakın vadede gram altında yükseliş beklentisinin olduğunu söyledi. Gram altının 1160 TL seviyesine kadar yükselebileceğini ifade eden Memiş, ancak bu seviyenin geçilememe ihtimaline de dikkat çekti. Uzman Memiş, yatırımcılara dikkatli olmaları ve riskleri minimize etmeleri tavsiyesinde bulundu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ekranlar ve serbest piyasalar arasındaki farklılıkların devam edeceğini ve bankalarda makas aralıklarının geniş kalacağını belirtti. Özellikle gram gümüş ve gram altına dikkat çeken Memiş, bankaların bu ürünlerde makas aralıklarının daha da geniş olabileceğine işaret etti. Yatırımcıların bu durumu dikkate alarak alım satım yapmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, doğru bilgiye ve güvenilir kaynaklara dayalı yatırım yapmanın önemini bir kez daha hatırlattı.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta gram altını hem ekranlarda hem de serbest piyasalarda takip edeceğini belirterek, ekranlarda bin 145 TL, serbest piyasalarda ise bin 170 TL seviyelerini takip edeceğini söyledi. Ayrıca, bankalarda makas aralıklarının açık kalmayı sürdüreceğini ve özellikle gram gümüş ve gram altın için bu durumun daha da belirgin olduğunu ifade etti.