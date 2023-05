İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına son uyarı! Bu kez tarih verdi: 'Altın o gün rekor kıracak!'

"Borsacılara müjde!"

İslam Memiş'ten tv100.com için hazırlanan "Mayısta her şey değişecek!" başlığını taşıyan yazı: "Mayıs ayının ilk günü “Dayanışma ve Emek Bayramı” tatili nedeniyle iç piyasa kapalıdır. Salı, ulusal piyasada ticaretin ilk günü olacak. Mayıs çok önemli bir ay olacak. Ulusal ve uluslararası piyasalar için çok önemli bir ay. Yani mayısta dananın kuyruğu kırılacak..İçeride seçimler, dışarıda Federaller. 3 Mayıs'ta ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarına ilişkin kararını duyuracak. 25 baz puanlık bir artışla son faiz artırımı yapacak gibi görünüyor. Çarşambaya kadar pazar sıkıcı geçebilir. Tüm enstrümanlar dar bant aralı konusuna takılmıştı.Ons altının (xau/usd) fiyatı bin 970 ile 2 bin 10 dolar arasında, gümüş ons (xag/usd) fiyatı ise 24 ile 25 dolar aralığında.. EUR/USD kuru 1,09-1,10, dolar endeksinin (dxy) 101-103 dolar ile birlikte brent petrol sıkıştı 77-85 dolar aralığı ve bitcoin 27- 30.000 dolardan işlem gördü. 3 Mayıs'ta Fed kararının ardından her şey çözülecek. Ya işler dolar karşısında düşecek ya da yeni zirveleri test edecek. Bu aksamanın daha belirgin hale gelmesi adına 3 Mayıs Çarşamba akşamına kadar beklememiz gerekecek. Benim tahminim dolar endeksinin (dxy) 103'te son girişimi olacağı yönünde. Bu nedenle bir ay boyunca tüm enstrümanların doların karşısında hem yatay hem de düşüş trendinde olacağını tahmin ediyorum. Bence her şey dolar karşısında son bir kez kazanma şansı verebilir. Bu tahmin gerçekleşirse: Ons altının (xau/usd) satış fiyatı: Bin 930 dolar Ons gümüşün (xag/usd) satış fiyatı: 23,80 dolar EUR/USD paritesinin: 1,0750 Dolar endeksinin (dxy): 103,00 Brent petrolün: 75 dolar Bitcoinin de 25 bin 500 dolar gibi seviyeler görebilir. Tahminlerim gerçekleşmezse, yeni zirvelere hazır olmalısınız. Seçimin sonucu çok önemlidir. Seçim sonuçları, ekonomi yönetimiyle ekonomi politikasının her şeyi değiştiriyor olacağına inanıyorum. Kişisel öngörüm, ekonomi yönetimi, kurumlar ve finans kurumlarında görev kayması olacağı yönünde. Türk ekonomi politikasında beklenmedik değişiklikler beklemekteyim. Özellikle çıkar politikası, ekonomik model ve işleyiş şekli tamamen değişebilir.Borsada tahmin ettiğim düşüş gerçekleşti. Orta ve uzun vadede çok iyi fırsatlar sunuyor. 4.500-4.800 puanlarda tökezledikten sonra hazirana kadar bekleyeceğiz. Şimdi Haziran'dan sonra 6.000 puan zamanı. Evet, 6.000 Haziran sonrası borsa seviyesi yolda.. Seçimin sonuçları dolar/TL kuru ile beraber borsa açısından önemli olacak.Kısa süreli baskılamanın ardından yeni zirvelere hazırlanmak gerekiyor. İyi haftalar..