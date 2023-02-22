Uzman isim İslam Memiş'in yeni yazısının başlığı "OPEC’in yeni üyesi Türkiye mi olacak?" olurken Devlet Bahçeli'nin deprem bölgesinde yaptığı açıklamaları ele aldı. "Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan olay gibi geliyor bana” ifadelerini kullanan Bahçeli'ye karşılık olarak Memiş, OPEC'in yeni üyesi Türkiye olabilir aynı zamanda ise finans merkezi ise Hatay olabilir ifadelerini kullandı. 14 Eylül 1960 yılında Irak'ın başkenti olan Bağdat'ta Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt ülkelerinin katılımıyla kurulan Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü devamında ise daha birçok ülkeye dahil oldu. Türkiye'de yer altı kaynakları olarak zengin olurken Gabar'daki petrol keşfinin Türkiye'nin enerjide ki bağımsızlığını güçlendireceğini söyledi. Adana Çukurova sahasında 8 milyon varil rezerv keşfi yapılırken beş kuyuda 1050 varil tüketildiği bilgisi verildi. Bununla beraber Türkiye'nin dış politikasında OPEC üyesi ülkelerle arasının şyş olduğu görülüyor. Memiş sözlerine önemli iddialar ile devam ederken OPEC'in yeni üyesinin Türkiye olacağını ve bunun finans merkezinin ise Hatay olacağı yönüne tahminlerini paylaştı.
GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 18:38
İslam Memiş'ten beklenmeyen hamle! Devlet Bahçeli için öyle bir şey söyledi ki: Kimse inanamadı!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında katıldığı programlarda konuşan İslam Memiş, dikkat çeken bir açıklamada bulunurken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatarak bomba bir yazı yazdı. İşte, Memiş'ten depremler hakkında flaş iddia haberimizde.
GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 18:38