İslam Memiş'ten bomba tahmin! Gram altında bu kez rakam verdi: 50 lira birden artacak!

Finans piyasası uzmanı İslam Memiş dolar, altın ve gümüş fiyatları için yeni tahminler yayınladı. Memiş'e göre altının gramı 1.090 liraya çıkabilir. Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, Çin'den gelen koronavirüs haberleri ve faiz oranları ile Türkiye'nin başlattığı terör operasyonunun ekonomik etkisi hakkında çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın ve gümüş almanın tehlikeli olup olmadığı ve doların ne kadar yükseleceği hakkında görüş bildiren Memiş, Çin'den gelen koronavirüs salgını haberlerinin piyasaları nasıl etkileyeceği ve Türkiye'yi hangi ekonomik tehditlerin beklediğini aktardı.
İşte, İslam Memiş'in bu hafta için piyasa tahminleri.. Çin, kilit faiz oranlarını değiştirmedi. Çin, altı ay içinde Covid-19'dan ilk ölümünü açıkladı. Hisse senetleri ve petrol düştükçe dolar yükselir. Çin tarafındaki haber akışı, yeni kapanma veya salgın hastalık haberleri için uygun değil. Durgunluk süreci hızlanıyor ve ihracat olumsuz etkileniyor. Maalesef yeni salgın haberi ekonomi için kötü oldu. Dolar dünya piyasalarında yükselmeye başladı. Dolar Endeksi (dxy) 107 seviyesinin üzerine yükseldi. Direniş 108-110'u takip edin. Daha güçlü bir dolar bu hafta altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Buna kar satışı veya agresif bir yükselişin ardından düzeltme diyebilirsiniz. Bir ons altının fiyatı 1.705 dolardan ve bir ons gümüş 20.15 dolara düşebilir. 1 gram altın 1.040 lira, 1 gram gümüş ise 11.80 lira. Bir yükseliş trendinin aralıklı düşüşlere sahip olduğu söylenebilir. Bir sonraki atakta 1 ons altının fiyatı 1.815 dolar, 1 gram altının fiyatı ise 1.090 lira. Gümüş ons fiyatlarında 24 dolar, gümüş gram fiyatlarında 14-16 lira aralığını takip etmesi gerekiyor. Başka bir deyişle, dolar toplamak ve altın ve gümüş satın almak için bir fırsat arıyorsa, bu hafta bir fırsatı var.