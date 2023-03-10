İslam Memiş'ten bomba yorum... Alım fırsatı doğdu... Almayan saçını başını yolacak







İslam Memiş Altın için Doğru Tarihi Verdi







Gram Altın İçin Önemli Açıklamada Bulundu

Açıklamaları ile dikkatleri sürekli üstünde tutan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımının altında tutmak isteyenlere büyük bir tavsiyede bulundu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımını altından yapmak isteyenlere; ‘’Bu fiyatlar görüp görebileceğiniz en dip seviyedir. Altın şu an ucuz değil neredeyse bedavadır. Buralarda alım yapmaya başlayacak olanlar aylar sonrasında üzülebilirler.’’ Şeklinde açıklamada bulundu.Uluslararası piyasalarda altının onsunun yeniden 1850 dolar seviyesini görmüştür. Buna göre İslam Memiş; ‘’Gram altın için ifade ettiğim gibi 1200 lira hedefinin çok yakın gelecekte gerçekleşeceğini öngörmekteyim. Sürekli ihtimaller üzerinden konuştuğum gibi 1550 lira yıl sonuna kadar muhtemel olacaktır.’’ Şeklinde açıklamada bulundu. Yatırım yapanların sadece altına odaklanmasının hata olacağını vurguladıktan sonra gümüşe dikkat çekti. ‘’2023’te bana soracak olursanız altını sollayacak tek şey kesinlikle gümüştür. Son 2 yılda 6 kat değer kazanmış olan maden, bu yıl da yükselişine devam edecektir.’’ İfadelerini kullandı.