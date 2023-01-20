İslam Memiş'ten elinde 1 gram bile altın ve gümüşü olanlara önemli ipucu!













GRAM ALTIN FİYATLARINA DİKKAT!

GÜMÜŞ FİYATLAIRNDAKİ BEKLENTİ

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, artan emtia fiyatları konusunda uyarıda bulundu. Memiş, uyarısında “Ekranda gram altın TL 1165 lira. 1179 lira ile 1184 lira arasında değişmektedir. Bir ons altının katma değerini görüyoruz. 1190 lira seviyesi ise yukarıda güçlü bir direnç. Oradan da satış faizine dönüş bekliyorum ama haftaya 1230'u konuşacağız. Altın alacakların ons fiyatını yakından takip etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Memiş, "Altın ve Gümüş Düşecek mi?" açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurguladı ve konuyla ilgili çektiği videosunda şöyle konuştu: "Borsa yükselmeye devam edecek mi? TL'yi aldım ne yapmalıyım? Altın ve gümüş için yeni fırsatlar olacak mı? Erken oylamanın ne gibi etkileri olabilir? Bu soruları cevaplamaya çalışacağım. Borsa İstanbul'da yüzde 0,89 değer artışı oldu. Borsada beklemeyi tercih ederim. Yıl boyunca dalgalanması muhtemel bir borsa endeksi izliyorum. Alt olarak 4400 ve üst olarak 6500 izleyeceğim. Ekranda Dolar 18,80 TL. Serbest piyasada 19.04-07 arasında dolar-TL kuru var. Dolar endeksinin 102'nin altına gerilemesi ile dolar-TL kurunun içeride kaldığını görüyoruz. Euro TL kuru pozitif. Ekranda 20.42 lira ile açık piyasada 20.64-72 lira arasında dalgalanıyor. Euro-dolar kuru hızlı bir toparlanma yaşayarak 1,07'ye geriledi. 1.09'u direnç olarak izledik. Euro-dolar paritesi kısa vadeli direnç seviyesinde. Buradan yine bir geri çekilme bekliyorum.Altının onsu 1920 dolardan işlem görüyor. Ons altı bir toparlanma oldu. İyi enflasyon rakamları altının onsunu olumlu etkiledi. 1920 dolarda olmasına rağmen kar amaçlı satış beklentisi sürüyor. 1860, 1850 doları beklemeyi tercih ederim. TL altın gramı 1165 liradan ekranda. 1179 lira ile 1184 lira arasında değişmektedir. Bir ons altının katma değerini görüyoruz. 1190 lira seviyesinde görülüyor. Oradan da kar satışı ile tekrar düşüş olacağını düşünüyorum ama haftaya 1230'ları konuşacağız. Altın alıcılarının ons değerini yakından takip etmesi gerekiyor. USD tarafı stabil olduğu için takip etmiyoruz.Gümüş fiyatı 24,13 USD/ons seviyelerinde.. 23.80 destek seviyesini kırdı. 23:80 ve 23:50 tekrar izleyeceğim. Bir sonraki hedefi 25,26 dolar. Kumar ekranda 14.62 lira ama açık piyasada 15 lira. Hızlı ataklar için gümüş gramında ana direnç 15 ve 16 lira seviyeleri. Gram başına gümüş fiyatları için yıllık tahminimizde düşüş yok. Uzun vadeli yatırımcılardan olduğumuz için de altın ve gümüşümüzü elimizde tutmaya çalışıyoruz. Karlı bir altın ve gümüş satışı beklentilerim devam ediyor.