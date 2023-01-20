İslam Memiş'ten elinde 1 gram bile altın ve gümüşü olanlara önemli ipucu!

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, artan emtia fiyatları konusunda uyarıda bulundu. Memiş, uyarısında “Ekranda gram altın TL 1165 lira. 1179 lira ile 1184 lira arasında değişmektedir. Bir ons altının katma değerini görüyoruz. 1190 lira seviyesi ise yukarıda güçlü bir direnç. Oradan da satış faizine dönüş bekliyorum ama haftaya 1230'u konuşacağız. Altın alacakların ons fiyatını yakından takip etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Memiş, "Altın ve Gümüş Düşecek mi?" açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurguladı ve konuyla ilgili çektiği videosunda şöyle konuştu: "Borsa yükselmeye devam edecek mi? TL'yi aldım ne yapmalıyım? Altın ve gümüş için yeni fırsatlar olacak mı? Erken oylamanın ne gibi etkileri olabilir? Bu soruları cevaplamaya çalışacağım. Borsa İstanbul'da yüzde 0,89 değer artışı oldu. Borsada beklemeyi tercih ederim. Yıl boyunca dalgalanması muhtemel bir borsa endeksi izliyorum. Alt olarak 4400 ve üst olarak 6500 izleyeceğim. Ekranda Dolar 18,80 TL. Serbest piyasada 19.04-07 arasında dolar-TL kuru var. Dolar endeksinin 102'nin altına gerilemesi ile dolar-TL kurunun içeride kaldığını görüyoruz. Euro TL kuru pozitif. Ekranda 20.42 lira ile açık piyasada 20.64-72 lira arasında dalgalanıyor. Euro-dolar kuru hızlı bir toparlanma yaşayarak 1,07'ye geriledi. 1.09'u direnç olarak izledik. Euro-dolar paritesi kısa vadeli direnç seviyesinde. Buradan yine bir geri çekilme bekliyorum.