Finans
10 Mayıs 2023 - 17:48

İslam Memiş'ten FED uyarısı! Altını olanlar dikkat: Son bir darbe gelebilir!

İslam Memiş, Fed'in dolar karşısında tüm yatırım araçlarına saldıracağını ve altın sahiplerinin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Finans
10 Mayıs 2023 - 17:48
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İslam Memiş'ten FED uyarısı! Altını olanlar dikkat: Son bir darbe gelebilir!


 Altın ve para piyasası uzmanlarından İslam Memiş, altın yatırımcılarının haziran ayında özellikle dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. Memiş, "Üstelik Fed 3-4 hafta içinde her şeyi dolar karşısında derecelendirmeyi planlıyor" diye konuştu.

 İslam Memiş, haziran ayındaki piyasa gelişmeleri konusunda uyarıda bulundu. Memiş, "Altının gramı, doları, gümüşün gramı ne olacak?" sorunu cevapla. TV100'deki yazısında altın, dolar ve bitcoin fiyatlarını değerlendiren Memiş, "Fed ne bekliyor? Dolar ne kadar yükselecek? Altın fiyatı nasıl olacak? Bitcoin nereye vuracak? şeklindeki sorulara yanıt verdi.



İslam Memiş'ten FED uyarısı! Altını olanlar dikkat

 Memiş, Fed'in Mayıs ayı toplantısında piyasa beklentilerinin karşılandığını ancak beklenen hareketin gerçekleşmediğini söyledi. Yatırım araçlarında belirgin yönlü spreadlerin olmadığını söyleyen Memiş, "Enstrümanlarda halen aynı aralıkta spreadler mevcut" dedi.

Memiş, paylaşımının ilgili bölümünde şöyle konuştu:

 "Özellikle Fed'in 3-4 hafta içinde dolar karşısında her şeyi değer kaybetme planı var. Bu planla birlikte dolar endeksi (dxy) 103.50'ye, altın (xau/usd) 1910 dolardan yükseliyor. dolar, bir ons gümüş (xag) /usd) 23,80dolar..

 Neden bunu bastırmaya devam ediyorlar? Çünkü yaz tatiline yönelik zaman kazanma planları var. Mayıs-Haziran aylarını atlarsanız yaz tatilleri daha rahat geçer.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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