İslam Memiş'ten gram altına 28 Mayıs uyarısı: 'Tedbirini al, ondan sonra bekle..'













"GRAM ALTINDAKİ BOMBAYA BAKIN!"

Altın fiyatları hakkında yorum yapan İslam Memiş, Youtube kanalındaki programında söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığına dikkat çekti. Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: - Gelelim en ilginç kısma. Altın tarafında. ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından altının fiyatında sert bir yükseliş gördük. Hemen içine girdim. Bir onsun altında balon bulunuyor ve patlayacak. 1960 civarı, 1910'a kadar mutlaka gerçekleşecektir. Direnç olarak 2030 doları yerleştirecekler. Merkez bankaları Haziran ayı sonuna kadar piyasayı bloke etmeye devam edecek. Şu anda altının bir onsu 1987 dolarda. 1960 dolar bekliyoruz.- 1980 güçlü bir destektir. Buradan yine bir tepki gelebilir, 2000 dolar test edilebilir. Çok önemli bir yer. Onstaki bu düşüş, özellikle seçim öncesi yüksek fiyattan döviz almış olanlar ister euro, ister dolar, sırada olanlarınız ons düştüğünde faydalanmak zorunda oldukları doları mutlaka değerlendirsinler. - Bu şekilde zararını karşılayabilir. Eşit olarak yapacağız. Elinizde dolarla altın almak istiyorsanız, 10.000 doları çevirmek için altın satın alabilirsiniz.- Gramın altındaki bombaya bakın. 1380 liradan fazla gram altın almam. 1400'ün üzerinde gram altın almıyorum. Defalarca anlattım. Kuyrukçular bir kuyumcu dükkanının önünde sıraya giriyor. Her dönem 70 lira mesai veriyorlar. Neden bu adamların ellerindeki ekmeğe yağ sürüyorsun? Yine sosyal medyanın da etkisiyle hikayeler Türkiye'de durmadan uçup gidecek. Öyle bir hamle yaptılar ki bu son şanslarıydı. Alma dediğimde kuyruk oluşuyor. - Bu ilginç bir durumdur. Kapalıçarşı'da cuma ve cumartesi altın 1516 gramdır. Ayrıca kuyumcu 10 lira kazanıyorsa vilayetlere göre 1526-1530. Bu rakamlar görüldü. 1480, 1500'den nasıl gidilir ve gram altın nasıl alınır? Yapacak bir şey görünmüyor. - Kapalıçarşı'da altın gram TL 1362'ye kadar düştü. İki günde gramı 154 lira değerini kaybetti. Bu alan yapılmıştır. Alamazsan yarın alırsın. Bu tarafta ara sıra damlamalar olabilir ama bunu beklemiyorum. - Çünkü dolar bazında 28 Mayıs'a kadar genişbant aralığında bir piyasa beklediğim gibi 1350-1450 gram altı lira arasında dalgalanan bir fiyat bekliyorum. Arkadaşıma biraz daha düşebileceğini, tetikte ol, yüzde 50 al, sonra bekle dedim. - Düşerse şanslısın, düşmezse yüzde 50'ye sahip olduğun için rahatlayacaksın. Sonbaharı beklerseniz bekleyebilirsiniz bugün aldık 1365 liraya bitirdik.