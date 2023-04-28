EKONOMİ
28 Nisan 2023 - 00:30

İslam Memiş'ten olay açıklama! 5 ay önce 100 bine alan bugün 140 bine sattı diyerek duyurdu!

Altın ve para piyasalarında hareketli günler yaşanırken İslam Memiş bu kez başka bir konuya dikkat çekti. İşte detaylar...

EKONOMİ
28 Nisan 2023 - 00:30
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İslam Memiş'ten olay açıklama! 5 ay önce 100 bine alan bugün 140 bine sattı diyerek duyurdu!


Ünlü yatırım uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için yeni bir öneride bulundu. Genellikle doğru tahminleriyle bilinen Memiş, bu sefer farklı bir yatırım aracına dikkat çekti.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla yatırım dünyasında büyük bir takipçi kitlesine sahip olan İslam Memiş, son paylaşımında yatırımcıların dikkatini çeken bir öneri sunarak, son 5 ayda yüzde 40 kazandıran bir yatırım aracını açıkladı.



Yatırımcıların riskleri minimize etmek ve kazancı maksimize etmek için farklı yatırım araçlarına yönelmeleri gerektiğine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu yatırım aracını değerlendirmelerini tavsiye etti.

İslam Memiş'in bu önerisi yatırımcılar arasında büyük bir ilgiyle karşılanırken, yatırım aracının ne olduğu ise merak konusu oldu.

İSLAM MEMİŞ TAKİPÇİLERİNE YATIRIMLARINI SORDU

İSLAM MEMİŞ

Sosyal medya hesabıyla takipçilerine yol gösteren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son paylaşımlarında farklı bir konuya dikkat çekti.

Memiş, bir arkadaşının 5 ay önce 100 bin liraya aldığı tarlayı bugün 140 bin liraya sattığını ve böylece 5 ayda yüzde 40 kar elde ettiğini belirtti. Bu durumu örnek gösteren Memiş, aylık 8 bin lira kazanç sağladığını söyledi ve takipçilerine kaç milyonluk yatırımları olduğunu sordu.

Diğer tweet'lerinde ise geleceği garanti altına almanın önemine dikkat çeken Memiş, aylık giderlerinize karşılık gelecek bir gelir elde etmenin öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Kendine güzel bir yaşam sağlamak isteyen herkesin vazgeçmek zorunda olduğu şeyler olduğunu belirten Memiş, mecburiyetlerin ve isteklerin ayrıldığı yeni bir dünya düzeninde yaşandığına işaret etti.

Son olarak, takipçilerine kimsenin merhametine muhtaç olmamalarını dileyen Memiş, kendilerini yetiştiren zeki insanların hayatlarının başkalarının merhametine muhtaç olmadan devam etmesini temenni etti.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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