Finans
17 Mart 2023 - 16:30

İslam Memiş'ten ortalığı karıştıran tahmin! 'Heyecanlanmayın' dedi: Bitcoin'deki büyük patlamayı açıkladı!

Kripto para piyasasının son dönemde yeniden hareketlenmesi, birçok kişinin ilgisini çekmiştir. Bitcoin fiyatı özellikle son dönemde 26 bin dolar seviyesine kadar yükselmiştir. Ancak, bu yükselişin arkasındaki sebepler konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. detaylar..

Finans
17 Mart 2023 - 16:30
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İslam Memiş'ten ortalığı karıştıran tahmin! 'Heyecanlanmayın' dedi: Bitcoin'deki büyük patlamayı açıkladı!

İslam Memiş'in yazısında, 



ABD'de batan bankaların kripto para düşüşleri ve yüksek miktarda Hazine kâğıtları taşımalarının etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Fed'in faiz artışları da bu bankaların batmasına neden olmuş. İslam Memiş, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in, batan bankaları kurtarmayacaklarını açıklamasını bir politika olarak değil, intikam olarak yorumluyor. 

Janet Yellen



Yellen'in Fed Başkanı olduğu dönemde, diğer merkez bankaları başkanlarıyla kripto paralara savaş açmış ve ciddi sert uyarılar yapmıştı. 

Signature Bank'ın kripto para ile işlem yapmasının ABD ve diğer ülkeleri kızdırdığı belirtiliyor. 

kripto

İslam Memiş, kripto paraların merkez bankaları için bir tehdit olduğunu ve bu tehdidin ortadan kalkmasının onlar için iyi olduğunu düşünüyor. 

Ancak, bu sürecin domino etkisi yaratabileceği ve ikinci bir bomba olarak mortgage krizinin gelebileceği uyarısında bulunuyor. 

memiş

Son olarak, kripto paraların piyasada "bankayı da batırdığı" yorumunu getiriyor ve Fed'in faiz kararının kripto para piyasaları için kader noktası olabileceğine dikkat çekiyor.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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